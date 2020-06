Vier von fünf Gewinnern des de Vigier Awards sind ein Cleantech-Start-up

Normalerweise verleiht die W.A. de Vigier Stiftung ihre Preise an Jungunternehmer jedes Jahr im de Vigier Sommerhaus in Solothurn. Dieses Jahr fand die Preisübergabe wegen den Coronamassnahmen in Zürich statt, in den Studios des Senders CNN-Money.

Ausgezeichnet wurden fünf Jungunternehmen, sie erhielten je ein Preisgeld von 100'000 Franken, um ihr Unternehmen weiter voranzubringen. Vier der fünf Gewinner sind Cleantech-Unternehmen, also Unternehmen, die sich für mehr Nachhaltigkeit einsetzen. Sie bieten Produkte, Dienstleistungen an, welche im Vergleich weniger natürliche Ressourcen oder Energie verbrauchen oder weniger Abfall produzieren. «Die ausgezeichneten Unternehmen haben das Potenzial, den Wiederaufbau der Schweizer Wirtschaft nach der Coronakrise umweltfreundlicher zu gestalten»,wird Regula Buob, die Geschäftsführerin der W.A. de Vigier Stiftung, in einer Medienmitteilung zu der Preisverleihung zitiert.

Die ausgezeichneten Unternehmen stammen aus den Kantonen Freiburg, Waadt und Zürich. Sie heissen:

Bloom Biorenewables AG aus Marly (FR)

EH Group Engineering AG aus Prangins (VD)

FenX AG aus Zurich (ZH)

Microcaps AG aus Zurich (ZH)

Oxara AG aus Zürich (ZH)

Nicht nur unter den Gewinnern des diesjährigen de Vigiers Awards waren laut der Stiftung Cleantech-Unternehmen überproportional vertreten, sondern auch unter den übrigen Bewerbern. Insgesamt gingen bei der Stiftung 192 Bewerbungen ein, ein hoher Prozentsatz davon waren laut der Stiftung Unternehmen, die dem Cleantech-Bereich zugeordnet werden können.

«Unsere Generation hat dringende Umweltprobleme zu lösen, dies zeigt sich in der besonders hohen Zahl von Cleantech-Start-ups unter den diesjährigen Bewerbungen und Gewinnern», wird Buob in der Mitteilung weiter zitiert.