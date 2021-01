Viele Wohnungen im Kanton Solothurn stehen leer – und trotzdem bleiben die Mieten hoch

Während sich der Wohnungsleerstand in der gesamten Schweiz im Jahr 2020 auf 1,72 Prozent beläuft, liegt er im Kanton Solothurn mit über drei Prozent annähernd doppelt so hoch. Dies gilt jedoch nicht für jede Gemeinde. In der Stadt Solothurn warten mit 1,2 Prozent sogar unterdurchschnittlich viele Wohnungen auf neue Mieter und Mieterinnen.

Trotzdem unterscheidet sich das Mietzinsniveau kaum von jenem in Solothurn. Wie ist das möglich in einer freien Marktwirtschaft, wo Angebot und Nachfrage doch eigentlich den Preis eines Gutes bestimmen sollten?

Mit dem Mietzins sinkt der Wert der Immobilie

«Der Wert einer Liegenschaft ist eigentlich nichts anderes als die zusammengezählte, kapitalisierte Miete, die man dafür einnimmt», erklärt Donato Scognamiglio, der an der Universität Bern im Bereich Grundeigentum und Immobilien forscht. Das heisse, so Scognamiglio, dass der Eigentümer nicht daran interessiert sei, die Mieten zu senken, da er sonst einen Wertverlust der Immobilie in Kauf nehmen müsste. Ein zeitlich begrenzter Leerstand falle deshalb finanziell weniger ins Gewicht als die Abschreibung in Folge einer Mietreduktion. Das würde auch erklären, warum etwa in Olten teils über Monate diverse Wohnungen leer stehen, ohne dass eine Mietzinsanpassung erfolgen würde.

Tatsächlich ist eine Mietzinsanpassung auch nur schwer rückgängig zu machen, denn Neumieter können Einblick nehmen, was die früheren Bewohner bezahlt haben, und werden den Vermieter darauf behaften. Nicht zu unterschätzen sei auch der «Handy-Abo-Effekt: Biete man Neumietern die Wohnung günstiger an als bisherigen Mietern im Haus, so führe das dazu, dass diese ebenfalls auf eine Zinsreduktion drängen.

Auf Renditen aus dem Immobilienmarkt angewiesen

Noch extremer als bei Privatbesitzern zeigt sich laut Scognamiglio das Phänomen der ausbleibenden Preisanpassung bei Pensionskassen oder Versicherungen, die in Immobilien investieren. Sie sind gezwungen, ihr Geld im Interesse der Klienten gewinnbringend zu platzieren, und bezüglich Rendite sowie Sicherheit bilden Immobilien derzeit die erste Wahl.

Deshalb, so der Experte, hätten Mietzinssenkungen und der damit einhergehende Wertverlust für Pensionskassen weitreichende Folgen, sie könnten letztlich sogar die 2. Säule ins Wanken bringen.

Ältere und unattraktive Siedlungen bleiben leer

Was eine Erklärung für den hohen Leerstand in Immobilien im unteren Kantonsteil ist: Möglicherweise wurde die Wohnattraktivität der Gemeinde Olten in den letzten Jahren überschätzt, darauf deuten zumindest die Unterlagen, die von Scognamiglios Firma – der IAZI AG Zürich – zur Verfügung gestellt wurden, hin. Während die Stadt Solothurn in den letzten fünf Jahren im Durchschnitt eine jährliche Wohnbautätigkeit von 0,5 Prozent aufweist, liegt die Zunahme in der Stadt Olten mit 2,0 Prozent deutlich höher. Dass diese Zahl in Olten so hoch ausfällt, ist nicht zuletzt der Überbauung Olten Südwest zuzuschreiben, bei der auf einen Schlag 420 neue Wohnungen erbaut wurden. Davon stehen zum jetzigen Zeitpunkt noch immer rund 150 Objekte leer.

Laut Scognamiglio verschärft sich dadurch ein weiteres Problem: «Eher ältere Objekte bleiben zunehmend leer, denn Neubauten mit moderaten Zinsen ziehen die Mieter ab.» Um dem entgegenzuwirken, müssten die Inhaber älterer Wohnsiedlungen die Überbauung umfassend sanieren, dafür hätten sie ja auch jahrelang Mieten eingenommen. Leider bliebe es, so Scognamiglio, nicht selten bei ein paar oberflächlichen Pinselstrichen – weil die Vermieterschaft das eingenommene Geld nicht wieder ausgeben will.

Diese Sicht teilt Marc Kiefer, Geschäftsführer der Avida Immobilien-Treuhand-AG Olten nur teilweise. Er hält fest, dass ältere Liegenschaften von den Mietern bevorzugt würden, da sie günstiger zu haben seien; aber nur, wenn sie gut unterhalten wurden.

Das Bundesamt für Statistik bestätigt aber Scognamiglios Aussage. Die Daten würden zeigen, dass sowohl im westlichen wie im östlichen Kantonsteil die maximal zweijährigen Neubauten sehr gut besetzt sind, während sich bei älteren Objekten ein Wohnungsüberschuss beobachten lasse.