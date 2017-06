Das Bundesamt für Strassen plant im Kanton Solothurn gleich zwei grössere Projekte für den Schwerverkehr: In der Industriezone Moos in Oensingen will es ein Kontrollzentrum für den Schwerverkehr bauen. Und bei der Autobahnraststätte Deitingen Nord soll ein Abstellplatz für den Schwerverkehr entstehen. Ausländische Chauffeure, die in der Schweiz unterwegs sind, sollen hier nachts ihre Lastwagen abstellen können.

Noch befinden sich die Projekte erst in der Planungsphase. Doch beim Solothurner Bauernverband (SOBV) läuten bereits die Alarmglocken: In einem Brief an den Regierungsrat fordern die Bauern, «dass sich der Kanton in der Vernehmlassung und bei den Verhandlungen gegen diese zwei Projekte einsetzt oder alternativ verlangt, dass diese sehr bodenschonend ausgestaltet werden». Denn die beiden betroffenen Gebiete seien schon jetzt von anderen Infrastrukturvorhaben des Bundes und des Kantons betroffen, der Kulturlandverlust werde so nur noch grösser.

Der SOBV verweist auf den Sechsspurausbau der Autobahn, den Wildtierkorridor und den Hochwasserschutz der Dünnern im Einzugsgebiet von Oensingen. In Deitingen will der Kanton derweil neben der bestehenden Justizvollzugsanstalt noch ein Untersuchungsgefängnis und ein Asylzentrum bauen.

Für den Bauernverband spielt es keine Rolle, in wessen Besitz sich das betroffene Kulturland jeweils befindet, wie er in einer Stellungnahme betont. Doch gerade mit dem Land im Eigentum des Kantons sei sorgsam umzugehen, damit Fruchtfolgeflächen erhalten blieben. Gemäss dem SOBV hat die Regierung versichert, dass man «alles Mögliche» daransetzen wolle, Rücksicht auf die Fruchtfolgeflächen zu nehmen. Der Vorstand des SOBV will in seiner nächsten Sitzung nun das weitere Vorgehen festlegen. (sva)