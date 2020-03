Unnötig und unterbezahlt: Das sagt ein Monitoring über Kita-Praktika

4.76 Franken. So viel verdient eine Kita-Praktikantin oder ein Kita-Praktikant durchschnittlich pro Stunde Arbeit im Kanton. Das machte diese Zeitung vergangenes Jahr publik, nachdem sie Einblick in die Kontrollergebnisse von insgesamt 53 Betrieben erhalten hatte. In fünf Fällen lag der Stundenlohn gar unter drei Franken.

Der unterirdische Lohn ist nur eines von mehreren Problemen im Bereich Kita-Praktika. Zu einem weiteren hat kürzlich Savoir Social – Schweizer Dachorganisation der Arbeitswelt Soziales – ein Monitoring publiziert. Es geht um «unerwünschte Praktika»; also um die Tatsache, dass eine Mehrheit der Fachpersonen Betreuung vor Lehrstellenbeginn eines oder gar mehrere Praktika absolvieren muss. Auch im Kanton Solothurn.

Praktikum nicht nötig – aber trotzdem Standard

Bei der Umfrage wurden schweizweit über 2000 Lernende befragt, 29 davon aus dem Kanton. Rund 90 Prozent stiegen nach der obligatorischen Schulzeit indirekt in die Lehrstelle ein; wobei die Mehrheit davon zuerst eines oder mehrere Praktika absolviert hat, teils auch über einen längeren Zeitraum als 12 Monate.

Vor Jahren noch war ein Praktikum Voraussetzung dafür, als Kinderbetreuungsperson eine Lehre machen zu können. 2005 wurde diese Regelung abgeschafft, trotzdem ist ein Praktikum vor der Lehrstelle heute quasi Standard. Dazu findet Fräzi Zimmerli, Geschäftsleiterin von Savoir Social in Olten, klare Worte. «Die Ausbildung zur Fachperson Betreuung ist so konzipiert, dass sie direkt an die obligatorische Schulzeit angeknüpft werden kann.» Zudem spricht Zimmerli auch von «Pseudopraktika» – da die Praktikantinnen und Praktikanten oft als günstige – aber voll arbeitende Arbeitskraft dienen, nicht begleitet werden, und in vielen Fällen auch keine Lehrstelle im Anschluss garantiert ist. Dazu kommt das Eingangs erwähnte Problem – das sagt auch Zimmerli: «Was Praktikantinnen und Praktikanten verdienen ist teils skandalös.»

Die Forderung: Praktikum nur in Einzelfällen

Laut der Kritik von Savoir Social ist in diesem Bereich also einiges im Argen. Mögliche Folgen laut der Geschäftsleiterin: Der Beruf wird einerseits unattraktiv; so dass auch junge Menschen mit Potenzial irgendwann die Flinte ins Korn werfen. Andererseits werde der Berufs herabgesetzt. «Wenn in den Betrieben auch ein grosser Teil unausgebildeter Personen –und das über Monate hinweg – mitarbeitet, entsteht ein falsches Bild – denn professionelle Kinderbetreuung ist anspruchsvoll und muss erlernt werden.»

Die Forderung des Verbandes: Praktika sollen nicht mehr Standard sein, sondern ausschliesslich im Einzelfall – in welchem ein Praktikum vor dem definitiven Ausbildungsbeginn Sinn macht – zum Zug kommen. Und wenn Praktikum, dann auch mit anständigem Lohn und einer Anschlussmöglichkeit. Laut Zimmerli bewegt sich aber auch einiges in diesem Bereich. Auf nationaler Ebene hat Savoir Social zweimal einen runden Tisch zum Thema «unerwünschte Praktika» durchgeführt; 2021 soll ein weiterer folgen. Rechtliche Vorgaben machen, geschweige denn Praktika verbieten, kann der Verband nicht. Aber: «Einige Kantone sind schon heute dabei, das System zu ändern. Und ich bin überzeugt, dass andere so nachziehen.» Ein Kanton, der es heute schon besser machen will, ist der Kanton Solothurn.

Kanton: Im Sommer kommt ein Regelwerk

Der Kanton und der kantonale Verband der Kindertagesstätten erarbeiten zusammen einen Leitfaden für die Branche. Laut Amt für Wirtschaft und Arbeit – zuständig für die Kontrollen in den Betrieben – ist die «Richtlinie zu den Lohn- und Arbeitsbedingungen in den Kitas ausgearbeitet». Derzeit liegt die Richtlinie zur Beratung beim kantonalen Kitaverband.