Umstrittenes Gesetz verabschiedet: Kantonsrat ist für verdeckte Ermittlungen

Ein Polizist loggt sich mit einem falschen Namen wie «Julia13» in einem Chatraum ein. Er wartet, ob er anzügliche Nachrichten erhält – oder vielleicht sogar zu einem Treffen aufgefordert wird. So will er eine Straftat verhindern, bevor sie überhaupt geschieht – ohne dass er seinen Namen oder seinen Polizeiberuf offenlegt. Die Überwachung kann die Polizei zudem selber anordnen; es reicht, wenn sie den Beschluss vom zuständigen Gericht dafür im Nachhinein einholt. Solche verdeckten Ermittlungen und Fahndungen – im virtuellen Raum, aber auch im echten Leben – sieht die wohl wichtigste oder umstrittenste Änderung des Gesetzes über die Kantonspolizei vor.

Was diese Änderung der Polizei bringe, erklärte am Mittwoch Regierungsrätin Susanne Schaffner im CIS-Sportzentrum. Dort beriet der Kantonsrat die Vorlage im Detail. Es gehe nicht um die Aufdeckung von Straftaten, sondern um «Gefahrenabwehr», so Schaffner. «Weniger Opfer, weniger Kosten», dazu sollen die erhöhten Kompetenzen der Polizei führen. Es gab aber auch etliche kritische Stimmen zur Vorlage – auch schon im Vorfeld.

Bundesgerichtsurteil kochte Diskussion neu auf

So warnte der Solothurnische Anwaltsverband davor, dass das Gesetz ein Schritt in Richtung «Überwachungsstaat» sei. Die Gesetzesänderung liesse zu, Personen «ausserhalb jedes Hinweises auf ein verdächtiges Verhalten» zu überwachen. Denn für die verdeckten Ermittlungen in einem Chatraum oder in einem Privatclub braucht es laut Gesetz keinen dringenden Tatverdacht.

So gab es auch aus den einzelnen Parteien Vorbehalte – was sich auch in diversen Änderungsanträgen äusserte. Zuletzt beantragte die FDP-Fraktion die Rückweisung des ganzen Geschäftes. Der Grund: Die Medienberichte zu einem Bundesgerichtsurteil, welche vor wenigen Tagen publiziert worden sind. Demnach hat das Bundesgericht einen Teil des Polizeigesetzes des Kantons Bern beanstandet. «Wir sind deshalb überhaupt nicht sicher, ob nicht auch das Solothurner Gesetz gegen verfahrensrechtliche Grundsätze verstossen könnte», so FDP-Sprecherin Johanna Bartholdi (Egerkingen).

Zuerst solle also geprüft werden, ob die Änderungen zulässig seien; bevor es im Nachhinein auch einen Rüffel vom Bundesgericht gibt – «das wäre für unseren Kanton eine Blamage», so SVP-Sprecher Rémy Wyssmann (Kriegstetten), dessen Fraktion den Antrag auf Rückweisung stützte. Denn: Zu viele Unklarheiten gebe es im neuen Gesetz. Dieses sorge gleichzeitig für «Juristenfutter» – sprich für mehr Verfahren und Aufwand im Justizapparat. Man brauche eine «wasserfeste» Vorlage, bevor man diese verabschieden könne.