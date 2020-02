Umgestürzte Bäume und gesperrte Strassen: «Sabine» hinterlässt ihre Spuren

Sei Sonntagabend fegt das Sturmtief «Sabine» über die Schweiz. Laut Meteoschweiz werden heute, Montag, in den Thälern Sturmspitzen bis zu 140 km/h erwartet. Die stärkste Phase des Sturmes soll bis um 15 Uhr dauern und am Abend um 21 Uhr wieder bis am Dienstagmorgen anziehen.

Stand 6.15 Uhr am Montagmorgen sollen bei der Polizei bereits 20 Meldungen wegen des Sturms eingegangen sein, wie sie auf ihrer Facebookseite vermeldet. Gemeldet seien vorwiegend umgestürzte Bäume, Gegenstände auf den Fahrbahnen und einige Schäden an Hausdächern worden. Folgende Strassenabschnitte seien in Folge umgestürzter Bäume gesperrt: Passwang und Egerkingen bis Bärenwil (bleibt voraussichtlich bis Dienstag gesperrt).

Weil im Verlauf des Tages mit weiteren Sturmböen zu rechnen ist, rät die Polizei vom Aufenthalt im Freien ab und empfiehlt, wenn möglich den ÖV zu nutzen, nicht in den Wald zu gehen und generell vorsichtig und aufmerksam unterwegs zu sein, ob als Fussgänger oder als Autofahrer.





Wie die Pendlerzeitung 20 Minuten berichtete, soll am Montag auch im Solothurnischen Kleinlützel der Unterricht ausgefallen sein.





Bisher ist es zu keinerlei Einschränkungen des Bahnverkehrs im Kanton Solothurn gekommen, wie der Railinfo der SBB zu entnehmen ist.

(gue)