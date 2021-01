Überstunden und mehr Personal: So erleben die Solothurner Bestatter die Coronakrise

«In den letzten Monaten gab es in der ganzen Schweiz mehr Todesfälle. Der Kanton Solothurn wurde dabei stark getroffen», meint Roland Meyer, Geschäftsführer von Messer Begleitung und Bestattung. Meyer verfolgt die Statistik des Bundes und erlebt dazu die Situation aus seiner Sicht als Bestatter. Die Zahlen der kantonalen Zivilstandsaufsicht bestätigen seinen Eindruck: In den Monaten November und Dezember wurden im Kanton 603 Todesfälle gemeldet, letztes Jahr waren es in den gleichen Monaten nur 372.

Sie hätten momentan doppelt so viele Aufträge wie in anderen Jahren um dieselbe Zeit, berichtet Meyer. Und «so gut wie alle Fälle, die über die übliche Menge herausgehen, sind an Corona gestorben», sagt er. In den Herbst- und Wintermonaten gebe es immer mehr Tote als im Sommer, aber so extrem wie im Moment sei es noch nie gewesen. Meyer und sein Team mussten deshalb seit November oft Überstunden machen – und sind damit nicht allein. Timon Wälchli vom überregionalen Bestattungsdienst Wälchli Bestattungen berichtet Ähnliches. Auch bei ihm haben sich Ende 2020 die Aufträge getürmt und er musste Personal aufstocken. Ausserdem hätten sich die Coronafälle bei ihm im Vergleich zum Frühjahr verdreifacht.