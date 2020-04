Theatersituation während Corona: Planen in eine ungewisse Zukunft

Welches war die letzte Vorstellung des Tobs im Stadttheater Solothurn und wie erlebten Sie diese?

Katharina Rupp: Es war die erst zweite Vorstellung von «Romeo und Julia» am 10. März. Wir hatten damals schon die Auflage, das Publikum auf 150 Personen zu beschränken. Es sind aber bereits etwas weniger erschienen. Die Corona-Vorsicht war spürbar. Für uns war es ohnehin bedrückend, weil wir ahnten, dass jetzt der Abbruch kommt. Ab 16. März musste dann der Proben- und Vorstellungsbetrieb eingestellt werden. Wir arbeiten seither vorwiegend im Homeoffice.

Wie arbeiten Sie derzeit mit den SchauspielerInnen? Proben sind ja abgesagt.

Wir können uns weder versammeln noch proben. Das Abstandsgebot wäre nicht einzuhalten und die Schauspieler wären natürlich einer Tröpfchenübertragung ausgeliefert. Das Ensemble ist dabei, mit Lesungen, Songs in digitalen Formaten auf unserer Homepage den Kontakt zum Publikum zu halten. Auf unserer Website findet man unter der Rubrik tobs@home mehrere Videogrüsse aus allen Sparten, die fortlaufend erweitert werden. Und untereinander sind wir natürlich weiterhin im Austausch.

Wie gestaltet sich Ihre persönliche Arbeit derzeit?

Ich habe einen fast normalen Büroalltag, der Arbeitsweg hat halt nur Flurlänge. Es gibt viel abzuklären, wie mit den unterbrochenen Produktionen und mit Verschiebungen umgegangen werden kann. Die rechtlichen Fragen sind auch für Theater und Behörden neu und komplex. Besprechungen machen wir telefonisch, Sitzungen per Skype oder Zoom. Unsere Teams kommen so trotzdem oft zusammen. Wir versuchen trotz vieler Ungewissheiten eine Planung anzugehen, also muss alles in mehreren Versionen bedacht werden. Denn alles was wir verschieben hat einen Dominoeffekt zur Folge. Ab späteren Nachmittag mache ich Textarbeit oder lese im Hinblick auf die zukünftige Spielplanung.