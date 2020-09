SwissSkills 2020 starten — wie eine der Solothurner Teilnehmenden in den Wettbewerb geht

In den vergangenen Jahren fand die SwissSkills-Woche jeweils in der zweiten Septemberwoche statt: An der Berner Expo traten 700 Lernende und Lehrabgänger, die in ihren Berufen besonders gute Leistungen brachten, gegeneinander an. Die Idee dahinter ist es, diesen jungen Berufstalenten eine Plattform zu bieten, um sich zu präsentieren. So sollen sie auch Schüler inspirieren können.

In dieser Art kann das Ereignis aufgrund von Corona in diesem Jahr jedoch nicht durchgeführt werden. Deshalb hat SwissSkills das Ersatzformat SwissSkills Championships 2020 konzipiert: Die Berufsmeisterschaften finden immer noch statt, allerdings nicht alle am gleichen Ort und in der gleichen Woche.

Von September bis November (und vereinzelt noch im März 2021) treten die Teilnehmer in unterschiedlichen Kantonen gegeneinander an. 16 davon kommen aus Solothurn; Fabienne Häner aus Seewen ist eine von ihnen.

Teilnehmer aus dem Kanton Solothurn: