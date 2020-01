SVP sagt Ja zur Steuervorlage – selbst vehementer Gegner der ersten Vorlage steht nun dahinter

An der Parteiversammlung in Oensingen wurde die Ja-Parole mit 69 Ja- und lediglich einer Gegenstimme, jedoch bei elf Enthaltungen beschlossen. Einer der vehementesten Gegner der ersten Vorlage, die im vergangenen Mai an der Urner scheiterte, war der Grenchner Kantonsrat Richard Aschberger. Hinter der Neuauflage könne nun auch er «zu hundert Prozent» stehen, sagte er an der Mitgliederversammlung.

Auch zu den eidgenössischen Abstimmungsvorlagen vom 9. Februar fielen die Parolenbeschlüsse eindeutig aus. Die SVP sagt einstimmig Nein zur Initiative des Mieterverbands für mehr Genossenschaftswohnungen und lehnt auch die Ausweitung der Rassismus-Strafnorm zum Schutz von Homosexuellen vor Diskriminierung einstimmig ab. (umo)