Steuern im Kanton Solothurn: Bei welchen Gemeinden der Fiskus im 2020 wie stark zulangt

Weniger abliefern müssen die Steuerzahler in folgenden Gemeinden: Solothurn, Grenchen, Lommiswil, Oberdorf, Gerlafingen, Zuchwil, Aedermannsdorf, Laupersdorf, Mümliswil-Ramiswil, Welschenrohr, Hauenstein-Ifenthal, Kienberg, Rohr, Wisen, Rodersdorf, Büsserach, Erschwil und Kleinlützel.

Die Finanzlage der Solothurner Gemeinden, jedenfalls der meisten, präsentiert sich seit Jahren recht erfreulich oder zumindest «robust», wie man sich bei der kantonalen Gemeindeaufsicht gern ausdrückt. Mit positiven Rechnungsabschlüssen in acht von zehn Gemeinden und finanziell weiterhin eher optimistisch zu beurteilenden Zukunftsaussichten sei eine Tendenz zu weiteren Steuersenkungen in den Kommunen zu erwarten, prophezeite Thomas Steiner vom Amt für Gemeinden vergangenen Sommer. Er sollte Recht behalten. Für das laufende Jahr haben wie schon im Jahr zuvor 18 Gemeinden eine Steuersenkung beschlossen. Der durchschnittliche Gemeindesteuerfuss für natürliche Personen liegt jetzt bei 117,3 Prozent der einfachen Staatssteuer, 0,5 Prozentpunkte unter dem Wert von 2019. Damit liegt man wieder beim Niveau von 2011. Damals setzte ein Anstieg der Gemeindesteuerbelastung ein, bis der Trend 2016 wieder drehte und seither kontinuierlich nach unten zeigt.

Die Thaler zahlen am meisten ...

Es ist ein auch Ziel des innerkantonalen Finanzausgleichs, nicht den Steuerwettbewerb auszuschalten, aber doch die Schere nicht zu weit aufgehen zu lassen und die Unterschiede in der Steuerbelastung zu verringern. Wie sieht die Situation diesbezüglich aktuell aus? Mit einer Differenz von 75 Prozentpunkten zwischen dem tiefsten Steuerfuss von 65 Prozent in Kammersrohr und dem höchsten von 140 Prozent in Holderbank ist die Spannbreite nach wie vor sehr gross. Allerdings liegt das Gros der Gemeinden doch nicht allzu weit auseinander. 34 Gemeinden bewegen sich mit einem Steuerfuss zwischen 111 und 120 Prozent mehr oder weniger nahe um den kantonalen Durchschnitt herum, die Grösste Gruppe von 44 Gemeinden liegt mit einem Steuerfuss zwischen 121 und 130 Prozent mehr oder weniger stark darüber.

Dabei sind die regionalen Unterschiede zum Teil markant. Ziemlich ausgeglichen präsentiert sich die Situation zum Beispiel im Bezirk Lebern, wo sieben Gemeinden einen überdurchschnittlich hohen Steuerfuss haben und acht einen unterdurchschnittlich tiefen. Im Bucheggberg liegen vier Gemeinden über und ebenfalls vier unter dem Durchschnitt, im Bezirk Dorneck erheben sechs Gemeinden Steuern über dem Durchschnitt und fünf darunter. Als eigentliche Steuerhölle des Kantons präsentiert sich dagegen das Thal, wo alle neun Gemeinden überdurchschnittlich hohe Steuern erheben (müssen), und zwar zum Teil erheblich. So hohe Steuern wie in Holderbank (140 Prozent) zahlt man sonst nirgends im Kanton, auch Matzendorf mit 135 und Herbetswil mit 133 Prozent gehören zu den Spitzenreitern. Immerhin konnten mit Aedermannsdorf, Laupersdorf Mümliswil und Welschenrohr in diesem Jahr auch gleich vier Thaler Gemeinden die Steuern etwas senken.