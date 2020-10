Steht der Heizpilz vor einem Comeback? — Solothurner Reaktionen sind geteilt

Es wird zunehmend ungemütlich in den Gartenwirtschaften, nass und kalt. Noch weiss allerdings niemand, ob die Besucherinnen und Besucher im gleichen Ausmass den Weg in die Gaststuben finden werden wie in den letzten Jahren. Schmecken ihnen Speis und Trank in geschlossenen Räumen trotz der Gesundheitskrise? Da liegt der Gedanke nahe, die Aussensaison zu verlängern.

Doch das ist leichter gesagt als getan. Die einfachste mobile Aussenheizung ist der Heizpilz, der mit Gasflasche betrieben wird. Doch seit einer Teilrevision des Energiegesetzes per Juli 2005 ist diese Sorte Heizpilz im Kanton Solothurn verboten. Im Paragraf 12 ist festgehalten, dass Aussenheizungen nur noch mit erneuerbarer Energie oder nicht anderweitig nutzbarer Abwärme betrieben werden dürfen.