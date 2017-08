In den Tagen vor dem verlängerten Pfingstwochenende 1967 herrschte «Freunde in der Region Olten und im Aargau» - so titelte die Presseagentur über die Einweihung des Nationalstrassen-Teilstücks am 10. Mai und berichtete weiter: «Mit Jubel und Ansprachen, mit Musik und Gesang haben am Mittwoch die Aargauer und Solothurner die Eröffnung der N 1 von Oensingen im Solothurnischen bis Hunzenschwil im Aargauischen begangen.» Wir werfen aus Anlass des 50-Jahre-Jubiläums einen Blick in jene Zeit zurück.

Mit diesem Beitrag findet die vierteilige Serie zur Eröffnung des Teilstücks der N1 zwischen Oensingen und Hunzenschwil vor 50 Jahren ihr Ende.