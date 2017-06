Hauptforderung der Demonstranten ist, dass die für den Kanton Solothurn geplanten Poststellenschliessungen sistiert werden, bis im Berner Bundesparlament neue rechtliche Grundlagen bezüglich der Poststellenschliessungen erarbeitet sind. Denn National- und Ständerat wollen neue Grundlagen schaffen, wann der gelbe Riese eine Poststelle schliessen darf. «Bis dies erarbeitet ist, muss die Post alle angekündigten Schliessungen sistieren», sagt Wepfer. Postschliessungen würden sich «sehr negativ auf die Standortattraktivität der Gemeinden auswirken.»

Eine weitere Forderung ist, dass die Postagenturen einen vollumfänglichen Service bieten. Und zudem sollen die Angestellten in den Agenturen «zu den gleichen Bedingungen und Löhnen» angestellt werden wie die Post-Mitarbeitenden.

Drittens verlangen die Initianten, dass Post, Regierung und die Gemeinden aktiv zusammenarbeiten, «damit die Gemeinden nicht gegeneinander ausgespielt werden können».

Die Regierung hat in ihrer Stellungnahme zum Auftrag gegen die Poststellenschliessungen festgehalten, dass sie die kantonalen Interessen in früheren Verhandlungen mit der Post vorgebracht hat. In diesem Sinne sei das Anliegen des Auftrages bereits erfüllt. In den Verhandlungen hätten bereits sieben Poststellen «gerettet» werden können, deren Schliessung die Post ebenfalls prüfen wollte. Und letztlich, so die Regierung», liege die Entscheidkompetenz nun einmal bei der Post.