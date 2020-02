Solothurner Sänger tritt beim ESC für Deutschland an

Bei der deutschen Casting-Show «The Voice of Germany» wurde der Zuchwiler im Dezember 2018 Zweiter. Seine Stimme wurde oft mit Michael Jacksons verglichen. Jetzt hat der 22-Jährige, der seit Anfang 2020 in Berlin lebt, «big news» - grosse Neuigkeiten – zu verkünden. Ben Dolic, wie er sich nun nennt, tritt im Finale des Eurovision Song Contest (ESC) in Rotterdam für Deutschland an. Dort wird er seine brandneue Single «Violent Thing» präsentieren – ein Party-Song, in dem es um die Liebe geht. Das Musikvideo wurde in einem Club gedreht.