Solothurner Regierungsrat legt Höchsttaxen für ambulante Pflege fest

Die sogenannte Restkostenfinanzierung in der ambulanten Pflege durch die Gemeinden ist in den letzten Wochen zum grossen Thema geworden, nachdem die freiberuflichen Pflegenden auf die Hinterbeine gestanden sind und rückwirkend die ihnen zustehende Entschädigung für Leistungen verlangen, die sie bis vor kurzem im Kanton Solothurn bundesrechtswidrig noch nicht abgegolten bekamen. Gesundheitsdirektorin Susanne Schaffner rief zum runden Tisch, bis Ende Jahr soll eine einvernehmliche Verhandlungslösung zu Stande kommen.

Aber was sind das überhaupt für Restkosten und was für Beträge, um die es hier geht? Einen Anhaltspunkt liefert der Regierungsbeschluss vom Dienstag zu den Höchsttaxen, der Patientenbeteiligung, des Taxzuschlags für die Ausbildungsverpflichtung und der Kürzung für Dienstleister ohne Grundversorgungsauftrag in der häuslichen Pflege. Daraus ist ersichtlich, welchen Beitrag die Gemeinden im nächsten Jahr (maximal) an die ambulante Pflege zu leisten haben werden.

Von Restkosten spricht man, weil die Beiträge der Krankenkassen und die Patientenbeteiligung limitiert sind und die effektiven Kosten von Spitexorganisationen und freiberuflich tätigen Pflegenden bis zu einer erst letztes Jahr in Kraft getretenen gesetzlichen Regelung dadurch nicht voll gedeckt waren. Für die Spitexorganisationen mit öffentlichem Auftrag war das Problem weniger akut, weil sie meist auf eine Defizitgarantie durch die Trägergemeinden oder eine anderweitige Subventionierung bauen konnten. In einer dreijährigen Übergangsfrist bis Ende 2021 gibt der Regierungsrat nun Empfehlungen zu den Höchsttaxen ab, danach legt er sie verbindlich fest.