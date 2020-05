Solothurner Fleischproduzenten hoffen auf offene Restaurants

Die Coronakrise hat auch viele Solothurner Fleischproduzenten hart getroffen. André Scholl gehört mit der Scholl Fleisch & Feinkost AG in Selzach einer der zwei letzten Kleinbetriebe im Kanton, die noch ein eigenes Schlachthaus betreiben. Der Präsident des Solothurner Metzgermeisterverbands sagt: «Wir müssen viele Ungewissheiten und Herausforderungen bewältigen. Wenn ein Betrieb zu hundert Prozent die Restaurationsbetriebe bedient, die jetzt geschlossen sind, hat er momentan keinen Umsatz. Betriebe, die nur den Detailverkauf pflegen, haben aktuell mehr Zulauf. Zu budgetieren ist momentan ähnlich, wie in eine Glaskugel zu schauen».

Scholl hat Kurzarbeit angemeldet und sein Team in getrennt arbeitende Gruppen eingeteilt. So käme es nicht zu einem kompletten Arbeitsausfall, falls sich ein Mitarbeiter mit dem Corona­virus infizieren würde. Denn der Chef will sicherstellen, dass er sein Geschäft nicht wegen eines Krankheitsfalls gleich ganz schliessen müsste. Erfreulich läuft es für ihn zurzeit im Bereich der Hauslieferungen. Seit Beginn der Pandemie konnten zudem Neukunden gewonnen werden. «Ich bin aber nicht sicher, ob sich die Absatzsituation der Fleischproduzenten wieder stabilisiert, sobald die Gastrobetriebe ab dem 11. Mai wieder Gäste empfangen dürfen», sagt Scholl.

Beim Fleischverarbeiter Bell in Oensingen waren keine detaillierten Auskünfte erhältlich. Mediensprecher Fabian Vetsch lässt lediglich verlauten: «Grundsätzlich präsentiert sich die ­Situation so, dass wir im Absatzkanal Retail grosse Mehrmengen zu bewältigen haben, während das Volumen in der Gastronomie teilweise deutlich zurückgegangen ist».

Letztlich gehts «um alles oder nichts!»

Remo Meier führt die Fischer Metzgerei in Langendorf. Sein Fleischabsatz im Bereich der Gastronomie, der normalerweise 30 Prozent des Gesamtumsatzes ausmacht, ist während der Coronakrise zum Erliegen gekommen. Der Ladenumsatz hingegen ist um rund 30 Prozent gestiegen – was einen erheblichen personellen Mehraufwand für ihn zur Folge hatte. «Die Hauslieferungen erwiesen sich als umsatzstark. Nun zeichnet sich in diesem Bereich aber schon wieder eine gewisse Abkühlung ab, da die Tiefkühler alle voll sind», berichtet Meier.

Es sei eine echte Herausforderung gewesen, das Geschäft in einem ungewissen Markt neu positionieren zu müssen. Am meisten mache ihm zu schaffen: «Dass wir unsere Betriebsabläufe total neu ausrichten mussten, in diesem Bereich auf gar keine Erfahrung zurückgreifen können und zu wissen, dass es jetzt um alles oder nichts geht!».