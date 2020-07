Solothurner ermöglichen mit Spenden rund 2800 Operationen am Grauen Star

Die Einwohnerinnen und Einwohner des Kantons Solothurn vertrauten der CBM Christoffel Blindenmission im Jahr 2019 138’587 Franken an. Dieser Betrag kann 2’772 Operationen am Grauen Star gleichgesetzt werden, die komplett und teilweise erblindeten Menschen in Armutsgebieten die Sehkraft zurückgebracht haben. Beim Grauen Star trübt sich die Augenlinse immer mehr ein, bis die betroffene Person schliesslich erblindet.

Die CBM Christoffel Blindenmission ist eine international tätige, christliche Entwicklungsorganisation und fördert Menschen mit Behinderungen in Ländern des Globalen Südens. Sie leistet Entwicklungszusammenarbeit sowie humanitäre Hilfe und ermöglicht, dass Behinderungen vorgebeugt sowie Menschen mit Behinderungen medizinisch betreut und inklusiv gefördert werden. Ihr Ziel ist eine inklusive Gesellschaft, in der niemand zurückgelassen wird und Menschen mit Behinderungen eine verbesserte Lebensqualität haben. Von der Weltgesundheitsorganisation WHO ist die CBM als Fachorganisation anerkannt. Die CBM Schweiz führt das Zewo-Gütesiegel und ist Partnerorganisation der Glückskette.

Von den weltweit rund 36 Millionen blinden Menschen ist mehr als jede dritte Person am Grauen Star erblindet. Dies obwohl der Graue Star korrigierbar wäre: Die trübe Augenlinse kann entfernt und durch eine künstliche ersetzt werden, sodass die betroffene Person wieder klar sieht. Dieser Routineeingriff kostet vor Ort umgerechnet nur 50 Franken. Für in Armut lebende Familien sind diese Kosten dennoch viel zu hoch. In der Regel übersteigen auch bereits die Kosten für eine medizinische Abklärung ihre finanziellen Mittel.

Durch Spenden ermöglichte die internationale CBM-Föderation im letzten Jahr 589’063 Graue-Star-Operationen. Die erste durch die CBM geförderte Operation am Grauen Star fand 1966 statt. Seither haben die Spenderinnen und Spender der CBM 15 Millionen Eingriffe am Grauen Star ermöglicht. In den CBM-Projekten wurden 2019 insgesamt 9,2 Millionen Menschen augenmedizinisch untersucht.

Neue Sehkraft, neue Zukunft

Auch der 13-jährige Navraj erhielt Hilfe von der CBM. Navraj lebt mit Down Syndrom und wohnt in einem Waisenheim in einem Vorort von Bhopal im zentralindischen Bundesstaat Madhya Pradesh. Er sah immer weniger, zog sich zurück und war oft traurig. Bei einer Reihenuntersuchung in seinem Wohnort entdeckte ihn das mobile Team der CBMgeförderten Klinik Sewa Sadan und diagnostizierte den Grauen Star. Unverzüglich wurde Navraj an die Klinik überwiesen, wo er am rechten Auge operiert wurde. Nach dem Abheilen folgte einige Wochen später der Eingriff am anderen Auge. Auch dieser Eingriff verlief problemlos, endlich konnte Navraj wieder richtig sehen.