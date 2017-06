Eine Rolle vom Beckenrand ins tiefe Wasser. 50 Meter schwimmen. Und eine Minute lang über Wasser bleiben. Diese drei Übungen bilden den Wassersicherheitscheck (WSC). Kinder sollen sich dadurch bei einem Sturz aus dem Wasser retten können. Berner Primarschüler müssen den Test bis zur vierten Klasse machen. Der Kanton Baselland empfiehlt ihn bis zur sechsten Klasse.

Im Aargau empfiehlt ihn das Bildungsdepartement für den Schwimmunterricht an Schulen. Auch Freibäder arbeiten mit dem Test und lassen Kinder nur noch mit dem WSC-Ausweis alleine in die Badi. Das soll Unfälle verhindern und Badmeister nicht zusätzlich Kinder beaufsichtigen lassen. Im Kanton Solothurn wird der WSC erstmals mit dem Lehrplan 21 zum Thema. Dort ist er unter «Bewegung und Sport» aufgelistet. Hiesige Badis setzen aber noch kaum darauf.

Test ja – aber mit Skepsis

Die Badi Grenchen bietet den Test für Kinder seit dieser Saison an. «Ich würde gerne in zwei oder drei Jahren die Badeordnung anpassen», erklärt Chefbadmeister Paul Markus Joss. «Und zwar so, dass Kinder nur alleine in die Badi dürfen, wenn sie den Test gemacht haben.» Der Lehrplan 21 sei kein Grund für die Einführung gewesen. Eher das Gegenteil ist der Fall: «Ich dachte mir, wenn Schulen den Test nicht durchführen, hat man zumindest bei uns die Möglichkeit den WSC zu machen», sagt der Grenchner Badmeister.

In Zuchwil gehört der WSC zu den Schwimmkursen für Kinder. «Im letzten Schwimmabzeichen ist dieser Test enthalten», sagt Urs Jäggi, der Direktor des Sportzentrums. Man betrachte den Test aber auch mit einer gewissen Skepsis: Ein Kind sollte nicht nur schwimmen können, um alleine in die Badi zu dürfen. Dazu gehöre auch «regelmässiges Trinken» oder «eincremen», so Jäggi.

Ähnlich die Situation in Messen: Chefbadmeister Thomas Siegenthaler würde ein Kind «auch mit WSC nicht alleine in die Badi schicken». In Messen gehört der Test ebenfalls zu den regulären Schwimmkursen für Kinder. «Zu uns kommen viele Schulen aus dem Kanton Bern, um den Test zu machen», erklärt Siegenthaler. Dort ist der WSC bis zur vierten Klasse obligatorisch. Mit dem Lehrplan 21 steht der Test auch im Kanton Solothurn theoretisch auf dem Schulprogramm. Die Mehrheit der Freibäder verzichtet aber darauf.