Solothurn verschärft Massnahmen: Einkaufsläden und Märkte schliessen, Skigebiete erhalten keine Bewilligung

Die epidemiologische Lage im Kanton Solothurn sei nach wie vor bedrohlich, heisst es in einer Medienmitteilung der Staatskanzlei Solothurn. Sowohl die Spitäler als auch die Solothurner Alters- und Pflegeheime seien am Anschlag. Die Intensivpflegeplätze seien fast vollständig belegt. Die Reproduktionszahl, welche angebe, wie viele Personen von einer infektiösen Person durchschnittlich angesteckt werden, sei mit 1.1 immer noch zu hoch. Die Ansteckungszahlen nehmen seit Wochen entsprechend zu.

Massnahmen werden verschärft

Der Regierungsrat habe deshalb entschieden, die Massnahmen in zweierlei Hinsicht zu verschärfen.

1. Einkaufsläden und Märkte werden ab dem 27. Dezember 2020 geschlossen. Das Abholen vor Ort sei weiterhin zulässig. Ausnahmen bestehen für:

Lebensmittelläden

sonstige, Lebensmittel oder andere Güter des kurzfristigen und täglichen Bedarfs verkaufende Läden

Apotheken, Drogerien und Läden für medizinische Hilfsmittel

Verkaufsstellen von Telekommunikationsanbietern

Reparatur- und Heimwerkergeschäfte

Blumenläden.

2. Homeoffice: Arbeitgebende haben ab dem 23. Dezember 2020 dafür zu sorgen, dass die Arbeitnehmenden ihre Arbeitsverpflichtungen so weit als möglich von zu Hause aus erfüllen können.

Die Massnahmen gelten weiterhin längstens bis zum 31. Januar 2021.

Keine Bewilligung für Solothurner Skigebiete

Die Skigebiete Balmberg, Grenchenberg, Hohe Winde und Holderbank können ihren Betrieb nicht aufnehmen, heisst es weiter. Mit Blick auf die epidemiologische Lage habe der Kantonsarzt namens des Departements des Innern am 21. Dezember 2020 sämtliche Bewilligungsgesuche der betreffenden Skigebiete abgewiesen, dies auf Empfehlung des Fachdialogs Veranstaltungen. Auf Antrag können die Gesuche bei einer markanten Verbesserung der Gesamtsituation erneut geprüft werden.

Impfstart am 4. Januar 2021

Am Montag, 4. Januar 2021 beginnen im Kanton Solothurn die Covid-19-Impfungen. In der ersten Phase werden gemäss Vorgaben des Bundes und angesichts der eingeschränkt verfügbaren Impfdosen ausschliesslich Risikopatientinnen und –patienten, sowie das Gesundheitsfachpersonal geimpft. Andere Personen haben noch keinen Zugang zur Impfung und werden in einer späteren Phase versorgt, teilt die Staatskanzlei weiter mit.

Dank der tatkräftigen Unterstützung des Zivilschutzes konnten die notwendigen Infrastrukturen nach der Zulassung des Covid-19-Impfstoffes in Rekordzeit realisiert werden. Ein erstes zentrales Impfzentrum werde am 4. Januar 2021 in der Rythalle in Solothurn eröffnet (Details folgen). Voraussichtlich per Februar 2021 werden auch in Breitenbach und in Olten Impfzentren folgen.

Ebenfalls ab dem 4. Januar 2021 seien insgesamt 8 mobile Impfteams im Einsatz, welche kantonsweit die besonders gefährdeten Menschen in den Alters- und Pflegeheimen impfen werden. Der Einbezug einzelner dezentraler Impfstandorte werde in Zusammenarbeit mit den Grundversorgern abgeklärt. (sks)