Solothurn übernimmt neue Regeln für Härtefallhilfe eins zu eins – 2000 Betriebe in Kurzarbeit

Der Bundesrat hat am Mittwoch die im Dezember 2020 beschlossenen Massnahmen bis am 28. Februar 2021 verlängert: Restaurants, Kulturbetriebe, Sportanlagen und Freizeiteinrichtungen bleiben für weitere fünf Wochen geschlossen. Die Regierung begrüsst an einer Medienkonferenz diesen Schritt für eine einheitliche Regelung. «Die Regierung ist überzeugt, dass dies ein wichtiger Moment ist», sagte Susanne Schaffner, Frau Landammann und Vorsteherin Departement des Innern.

Die weiteren, strengeren kantonalen Massnahmen bleiben ebenfalls bis am 28. Februar 2021 in Kraft: Maskenpflicht bei gewerbsmässigen Personentransporten, Schliessung von Erotik- und Sexbetrieben, Kontaktdatenerhebung im Rahmen von Veranstaltungen.

In rund 2000 Betrieben im Kanton ist momentan Kurzarbeit bewilligt. Wie Jonas Motschi, Chef im Amt für Wirtschaft und Arbeit sagt, seien im 2020 280 Millionen Franken an Kurzarbeitsentschädigung ausgerichtet worden. Im Vergleich: Normalerweise sind dies 2 bis 5 Millionen.