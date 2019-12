Silvester im Auto – mit Fremden – «Wir wollten etwas Neues»

Dieses Jahr verzichtete Thomas Loepfe auf ein langes Festessen am Chlausen-Abend vom 6. Dezember. Und auf eine nächtliche Feier am Weihnachtstag, 25. Dezember. Ebenso auslassen wird er eine Silvesterparty am 31. Dezember. Früher, so erzählt der heute 58-Jährige, hätten er und seine Frau Parties gefeiert, Bekannte und Verwandte zu sich nach Gerlafingen eingeladen. Mottos wie «Western» oder «Piraten» seien auf dem Plan gestanden. Dann wurden die beiden Kinder erwachsen – und das Ehepaar Loepfe hatte genug von den Partys. Auch eine Zirkusvorstellung mit Fondue Chinoise oder eine Spielenacht waren nicht mehr prickelnd genug. «Wir wollten etwas Neues», erzählt Loepfe.

Das Neue kam in Form eines Freiwilligeneinsatzes: Zum dritten Mal in Folge ist der IT-Programmmanager und Projektleiter nun bei Nez Rouge Solothurn/Oberaargau dabei und fährt über die Festtage Personen nach Hause, die nicht mehr Auto fahren dürfen oder mögen.

Erst ein Betrunkener und einer ohne Auto

Die letzten beiden Jahre war Loepfe jeweils mit seiner Frau unterwegs, insgesamt für sieben Einsätze. Dieses Jahr fährt er während sechs Nächten. Fünfmal mit einem anderen Partner. In der Silvesternacht, dem letzten Einsatz, ist dann auch seine Frau wieder dabei. Gegen 6 Uhr ist Loepfe nach einer Einsatznacht jeweils im Bett. «Pfuusen» könne er dann aber nicht den ganzen Tag, um 9 Uhr sei er wieder auf den Beinen. Deshalb fährt er nie zwei Nächte hintereinander.

Seit 40 Jahren hat Loepfe das Autobillet – und ist entsprechend routiniert. Fremde Autos zu fahren bereitet ihm keine Mühe, sondern Spass. Schon als Stift habe er zudem jeweils die Kollegen nach dem Ausgang nach Hause gefahren. «Ich wusste immer: Wenn ich fahre, trinke ich nicht.» Probleme mit einem Auto hatte er noch nicht. Schmunzelnd erzählt er: «Kürzlich hatte ich einen kontaktlosen Schlüssel – ich wusste, dass sich in diesem Fall irgendwo ein Ein- und Ausschaltknopf befindet.» Es habe zwei Minuten gedauert, bis er den «Cheib» gefunden habe, sagt Loepfe.

Wirkliche Schwierigkeiten habe er aber noch nie gehabt – auch mit den Kunden nicht. Erst einmal habe jemand angerufen und den Fahrdienst bestellt, der aber gar kein Auto dabei hatte. Nez Rouge ist aber kein Taxidienst, sondern fährt lediglich Kunden nach Hause, die mit dem Auto ans Fest fuhren, und damit nicht mehr zurück nach Hause können. Erst einmal sei ein Kunde auch wirklich total betrunken gewesen. Mit dessen Begleitperson zusammen hat Loepfe den Mann nach der Silvesterparty vom Auto ins Haus geführt. «Ich lasse schliesslich niemanden auf der Strasse stehen», so Loepfe. «Wenn ich etwas mache, dann mache ich es recht.» So hilft er nach seinen Einsätzen auch, am 2. Januar die Sponsorenfahrzeuge zu waschen. Und deshalb weiss er auch schon jetzt: «Ich fahre auch nächstes Jahr wieder.»