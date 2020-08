Semesterabschluss der Baloise SoBa liegt über dem Vorjahresergebnis

Die Baloise Bank SoBa blick auf einen erfolgreichen operativen Geschäftsgang im ersten Halbjahr zurück: Trotz schwierigem Umfeld aufgrund der Corona-Pandemie liegt das Ergebnis unter Ausklammerung von Einmaleffekten über dem Vorjahresniveau.

«Unter laufend veränderten Arbeitsbedingungen haben unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich exzellent auf die jeweilige Situation eingestellt und so massgeblich zu einem positiven Halbjahresergebnis beigetragen», zeigt sich Jürg Ritz, CEO der Baloise Bank SoBa, äusserst zufrieden mit dem Halbjahresergebnis.

Das bedeutet konkret: Das operative Ergebnis (ohne Sonderrückstellungen) liegt mit 12.9 Mio. Franken über Vorjahresniveau. Das Semesterergebnis von 8.8 Mio. Franken wird dabei allerdings belastet durch einen einmaligen Sondereffekt in Form von Investitionen in die strategische Weiterentwicklung der Bank (4.8 Mio. Franken). Dabei geht es um die schweizweite Ausrichtung der Vertriebsstrukturen.

Um künftig noch näher bei den Kunden zu sein, bietet die Baloise ihre Bankdienstleistungen nicht mehr nur über ihre Bankfilialen an, sondern schweizweit über die Generalagenturen der Basler Versicherungen. Damit sollen Kunden künftig flächendeckend zur Lebenssituation passende Lösungen erhalten und die optimale Betreuung in den Finanzdimensionen «Vorsorge», «Vermögen», «Risikoschutz» und «Finanzierung» erleben.

«Die Kunden profitieren dabei von Versicherungs- und Bankexpertise aus einer Hand und dies in ihrer Nähe», so Michael Müller, CEO der Basler Schweiz. Auch hinsichtlich Bargeldverkehr soll der Kunde eine flächendeckende Dienstleistung erfahren: Kunden können schweizweit kostenlos an jedem Bankomaten Bargeld beziehen oder dieses mit dem Heimlieferservice cash@home nach Hause liefern lassen.