Schulwegkontrolle in über 60 Gemeinden: Schülerinnen und Schüler erhalten gutes Zeugnis

Am vergangenen Montag, 10. August, fing im Kanton Solothurn das neue Schuljahr an, viele Kinder befinden sich wieder auf dem Schulweg. Die Kantonspolizei Solothurn hat aus diesem Grund in der vergangenen Woche im Rahmen der Verkehrsprävention in über 60 Gemeinden im ganzen Kantonsgebiet vermehrte Kontrollen entlang der Schulwege durchgeführt. Dabei wurde der Schwerpunkt vor allem auf die Beobachtung des Verkehrs an neuralgischen Punkten wie Fussgängerstreifen, Bushaltestellen rund um Schulhäuser und auf dem Weg zur Schule gelegt. Ebenfalls führte die Polizei zum Teil Geschwindigkeitskontrollen durch. Erfreut durften wir feststellen, dass sich sowohl die Kinder als auch die Fahrzeuglenkenden mehrheitlich korrekt im Strassenverkehr verhalten. Es kam bisher zu keinen besonderen Vorkommnissen.

Die Kontrollen entlang der Schulwege ist eine der jährlich wiederkehrenden Massnahmen, mit denen die Polizei die Sicherheit der Schulkinder und den Schulanfänger erhöhen will. Ebenfalls soll dadurch die Aufmerksamkeit der Verkehrsteilnehmenden steigen. Die Kontrollen werden in dieser Woche fortgesetzt. (kps)