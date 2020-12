Schulen, Skilifte, Läden: Wo der Kanton Solothurn die Schraube noch anziehen könnte

Am Dienstag schliessen Restaurants. Kinos. Sportbetriebe. Und zwar in der ganzen Schweiz – das hat der Bundesrat letzten Freitag entschieden. Einige Kantone beschlossen ebenfalls bereits am Freitag weitere Regeln: Im Aargau beispielsweise stellen die Schulen der Sekundarstufe zwei nach den Weihnachtsferien bis zum 8. Januar auf Fernunterricht um. In Baselbietern Spitäler gilt ein generelles Besuchsverbot.