Schön und lecker: Solothurner kreiert ein Festtagsessen in vier Gängen

Anrichten: Hummus mit dem Spritzsack in die Mitte des Tellers drapieren. Fenchel darauf verteilen. Mandeln fein hacken und darüberstreuen. Mit Trüffelscheiben und Microgreen garnieren.

Weitere Zutaten: 50 g Mandeln, 1 EL Eiweiss, 1 TL Fleur de Sel, 1 EL Anis gehackt mischen und auf ein mit Backpapier belegtes Blech geben und im vorgeheizten Ofen bei 150°C für 20 Minuten backen, auskühlen lassen. 1 kleiner Trüffel in feinen Scheiben, Microgreen. z.B. Shiso purpur.

2 EL Zucker, 5 EL Reisessig, 1 dl Randensaft, 1 TL Salz, ½ Fenchel. Zucker, Reisessig, Randensaft und Salz aufkochen und auskühlen lassen. Fenchel in hauchdünne Scheiben schneiden und über Nacht im Kühlschrank marinieren.

150 g Kichererbsen, 3 Knoblauchzehen fein gehackt und geröstet, 6 EL Olivenöl, 2 EL Tahini, 4 EL Zitronensaft, ½ TL Kardamom gemahlen, ½ TL Kreuzkümmel gemahlen, 1,5 dl Randensaft, Salz, Pfeffer, Cayennepfeffer. Kichererbsen über Nacht in kaltem Wasser einlegen, dann in frischem Wasser gar kochen, abgiessen. Knoblauch, Olivenöl, Tahini, Zitronensaft, Kardamom, Kreuzkümmel, Randensaft zu den Kichererbsen geben, fein mixen. Abschmecken mit Salz, Pfeffer, Cayennepfeffer.

Muscheln in Scheiben schneiden und auf die Teller verteilen. Limettensaft über die Muscheln geben. Schalotte und Fleur de Sel darüber verteilen, 15 Minuten ziehen lassen.

8 Jakobsmuscheln, 3 Limetten gepresst, 1 Schalotte in feinen Streifen, Fleur de Sel.

Hauptgang: Schweinebauch

Schweinebauch:

0,5 kg Schweinebauch ohne Schwarte, ohne Knochen, 0,5 l Apfelsaft, 2 EL Sojasauce, 1 EL Salz, 0,5 dl Apfelessig,



1 Chili. Alles mischen, in einen Vakuumsack geben und während 24 h bei 65°C mit dem Sous-Vide-Garer kochen. Alternativ in einer Gratinform zugedeckt im Ofen 6 h bei 100°C garen. Herausnehmen und auskühlen lassen. Vor dem Servieren den Schweinebauch in der Bratpfanne auf der Fettseite scharf anbraten, damit sich eine Kruste bildet.

Belugalinsen: 130 g Belugalinsen, 5 dl Wasser, 10 Datteln in Würfeln, 3 EL Balsamicoessig, 1 dl Rahm, Salz, Pfeffer, 3 EL Mascarpone.

Linsen im Wasser weichköcheln, bis das Wasser verdampft ist. Datteln, Balsamico, Rahm, Salz und Pfeffer beigeben und zu einer cremigen Konsistenz einköcheln. Mascarpone unterrühren.

Minzjoghurt:

1 dl griech. Joghurt, 1 Bund Koriander, Salz, 2 EL Zitronensaft. Koriander fein hacken und mit wenig Joghurt mixen. Restlicher Joghurt, Salz und Zitronensaft untermischen.

Weitere Zutaten: 4 EL Glace de Viande, 4 EL Wasser, Microgreen z. B. Roter Rettich.

Anrichten: Linsen in die Mitte des Tellers geben, mit Minzjoghurt nappieren und Schweinebauch darauflegen. Glace de Viande und Wasser erhitzen und über das Fleisch geben. Mit Microgreen ausgarnieren.