Schnelle Kids sichern sich am Kantonalfinal in Biberist einen Platz im Schweizer Final

Am vom Verein Biberist Aktiv! Leichtathletik ausgezeichnet organisierten Kantonalfinal in Biberist sprinteten die schnellsten Kids des Kantons über die Bahn der Biberister Bleichematt. Insgesamt 102 Sprinttalente waren am Start. Entsprechend spannend gestalteten sich die Rennen in allen Alterskategorien. In jeder Runde riefen die Kids ihre Bestleistungen ab und warfen sich nach [50, 60 oder 80] Metern ins Ziel.