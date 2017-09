Ganz ohne Schliessung, das ist keine Neuigkeit, geht es nicht: Die Bahnfahrer bekommen temporär eine Kostprobe, wie es ohne Tunnelsanierung gewesen wäre. Nun gehen die BLS und die Behörden definitiv davon aus, dass der Tunnel während der ganzen Dauer der Arbeiten von rund 18 Monaten gesperrt werden muss. «Stand jetzt wird es nicht anders gehen», sagte der Solothurner Baudirektor Roland Fürst (CVP) am Rande der «Medienfahrt» im Gespräch. BLS-Mann Wyder ergänzte, so könne man kostengünstig und effizient bauen. Läuft alles nach Plan, will die BLS die Sperrzeit des Tunnels auch für Arbeiten an den Bahnhöfen und an der Strecke nutzen. Wyder sprach von «Modernisierungen».

Als Ersatzlösung für Reisende aus dem Thal dient voraussichtlich die bestehende Busverbindung via Balsthal nach Oensingen, wo Anschluss an den Fernverkehr besteht. Die Reisezeit von Gänsbrunnen nach Solothurn dürfte sich damit verdreifachen. Laut Fürst werde man unter anderem noch prüfen, ob zusätzlich Direkt-Busse eingesetzt werden. Das Ersatzangebot wird von den beteiligten Kantonen, der BLS und den SBB ausgearbeitet. Eine Verbindung über den Weissenstein-Pass sei nicht möglich, bekräftige Fürst. «Keine Strassenverbindung ist ein wirklicher Ersatz des Tunnels.»

Denkfabrik für Bahnlinie

Der Verein «Linie 411» versteht sich als Denkfabrik, die sich mit der Entwicklung der Bahnlinie und der Regionen in deren Einzugsgebiet befasst. Man sei breit abgestützt, sagte Präsident Stefan Müller-Altermatt. Dem Vorstand gehören unter anderen Thaler Politiker an. Die Unterstützung bei der Vermarktung der Linie zählt der Verein ebenso zu seinen Aufgaben wie die Beratung der Bauherrschaft und den Kontakt mit den Behörden. Konkret will der Verein etwa Anträge zum Fahrplan-Entwurf vorlegen.

Walter Straumann forderte «einen leistungsfähigen, attraktiven Regionalverkehr». Und Müller-Altermatt versprach, man wolle sich natürlich auch für gute Anschlüsse während der Sanierung einsetzen. «Sonst sind die Passagiere noch vor der Wiedereröffnung wieder weg.»