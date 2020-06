Rot leuchtend: So machten sich Solothurner Veranstalter sichtbar

Die Veranstaltungsbranche war der erste Wirtschaftszweig, der von der COVID-19-Krise getroffen wurde und er wird auch mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit am längsten und tiefgreifendsten von den Auswirkungen betroffen sein, erklären verschiedene Veranstaltungsvereine in einer gemeinsamen Medienmitteilung. Seit dem Lockdown, dem 16. März, sei einem kompletten Wirtschaftszweig faktisch die Arbeitsgrundlage entzogen worden.

Mit der Aktion «Night of Light» wollten die Beteiligten gemeinsam und gleichzeitig ein riesiges Licht-Monument bauen. Hierzu wurden in allen Regionen der Schweiz, in denen diese Unternehmen ihren Sitz haben, am Montag von 22.00 bis 24.00 Uhr Event-Locations und Spielstätten sowie ausgewählte Gebäude und Bauwerke rot beleuchtet.

Forderung nach mehr Unterstützung

Anders als in den produzierenden Branchen könnten weggefallene Umsätze nicht mehr nachgeholt werden, auch «auf Vorrat» könne nicht produziert werden. Selbst wenn nach Beendigung der Krise eine hohe Nachfrage einsetzen würde, könne der erlittene Verlust nicht mehr kompensiert werden, führen die Vereine aus. Es resultiere eine akute Insolvenzgefahr für die gesamte Branche.

Trotz anfänglichen Zusicherungen des Bundesrates würden sich insbesondere die KMU sowie die Selbständigen der Branche nun im Stich gelassen fühlen. Durch die Streichung der Kurzarbeit für Personen in arbeitgeberähnlicher Stellung sowie der Änderungen im Erwerbsersatz für Selbständige würden sich die Aussichten dieser Akteure noch einmal deutlich verschlechtern. Eine Weiterführung der Unterstützung bis zum Normalbetrieb sei dringend nötig, fordern die Vereine.