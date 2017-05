In seinem zweiten Volksauftrag fordert Rémy Wyssmann den Kantonsrat auf, das Gesetz zur Wiederwahl der Amtsgerichtspräsidenten zu ändern. Heute werden im ersten Wahlgang keine Kampfkandidaten zugelassen. «Das verstösst gegen das Recht auf freie Wahlen», argumentierte David Sassan Müller, Kandidat der SVP für den Kantonsrat, in seinem Referat. «Eine Wahl, ohne dass ein Gegenkandidat zugelassen wird, das gleicht nordkoreanischen Strukturen», meinte Sassan Müller. «Die Mehrheit der Stimmbürger müsste den Namen eines bisherigen Richters durchgestrichen in die Urne legen, damit es überhaupt zu einem zweiten, freien Wahlgang kommen könnte.»

Der dritte Volksauftrag fordert eine Beschränkung der Amtszeit der vollamtlichen Richter auf zwölf Jahre. «Sesselkleber bedeuten eine unbewegliche Justiz», argumentierte Claude Wyssmann, Rechtsanwalt und Bruder des Erstunterzeichners. Wegen des rasanten gesellschaftlichen Wandels brauche es immer wieder frisches Blut in den Gerichtssälen, um verkrustete Strukturen aufzubrechen.

Auf die Frage, ob das Einreichen von drei Volksaufträgen nur einen Monat vor den Wahlen als SVP-Wahlkampf verstanden werden kann, antwortete Regierungsratskandidat Manfred Küng: «Diese Volksaufträge wurden lanciert, als noch lange nicht klar war, dass sich Rémy Wyssmann der Wahl in den Kantonsrat stellen wird.»