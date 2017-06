Dissident oder Querulant

Viele denken, er führe einen aussichtslosen Kampf gegen Windmühlen, so wie Cervantes Don Quijote. «Ich bin überzeugt, dass mein Kampf richtig ist», sagt K. W. und er bezeichnet sich als Dissidenten. «Ich will dazu beitragen, eine effizientere, korrektere Schweiz zu schaffen. Ich sehe die Ineffizienz, die Abschottung der Gerichte und die Tendenz der Justiz, einen eigenen Kosmos zu bilden, dem sich die Menschen zu unterwerfen haben. Willkür einer allmächtigen Justiz kann ich nicht akzeptieren, da muss ich einfach dagegen ankämpfen. Ich kritisiere den Staat, weil ich das Land liebe. So wie Ai Weiwei das in China macht. Aber Leute, die dem Staat unbequem sind, verschwinden im Gefängnis. Auch hier in der Schweiz.»

So hat sich K. W. den Ruf eines Querulanten eingefangen. Aber bis zur Einstufung als potenzieller Gefährder ist das noch ein weiter Weg. Drohungen hat er schon mehrmals ausgestossen. Muss man vor K. W. Angst haben? «Potenziell ist jeder gefährlich. Es kommt darauf an, was man jemandem antut. Das Gefängnis hat mich radikalisiert und die Staatsverdrossenheit hat zugenommen. Aber ich wollte noch nie jemandem das Leben nehmen, sonst wäre das schon lange passiert. Ich habe noch nie konkret geplant, jemandem etwas anzutun. Aber was in Zukunft sein wird, das kann ich nicht voraussagen.»

Da ist sie wieder, diese unterschwellige Drohung. Hat K.W. einen Sprung in der Schüssel oder eine Schraube locker? «Ich leide am Asperger-Syndrom, einer speziellen Art Autismus. Zu den Symptomen gehört, dass man nicht lügen kann. Ich habe den Behörden auch schon mehrfach Therapien vorgeschlagen, die ich gerne machen würde. Aber niemand geht darauf ein.»

Weitere Anklage provoziert

«Dass ich den Richter gebissen und den Gerichtsschreiber geschlagen habe, bestreite ich nicht. Ich bedaure, dass ich das gemacht habe und ich bin bereit, eine angemessene Strafe zu akzeptieren», sagt K.W. mit entwaffnender Offenheit. «Aber die zuständige Staatsanwältin hat nichts unternommen und mit ihrer Verzögerungstaktik dafür gesorgt, dass ich so lange im Untersuchungsgefängnis schmoren musste.» So habe er begonnen, radikal zu provozieren.

Dabei wurde K. W. kreativ, als schriebe er an den Memoiren der Josefine Mutzenbacher: «Frau Staatsanwältin, ich träume jede Nacht, Sie von hinten in ihr Mistlöchlein zu poppen bis sie quietschen wie ein toskanisches Edelschwein». Das brachte ihm eine Anklage wegen sexueller Belästigung ein. Einen sexuellen Hintergrund bestreitet K. W. vehement: «Es war die einzige Möglichkeit, diese untätige Staatsanwältin loszuwerden und Bewegung in meinen Fall zu bringen.»

K. W. ist überzeugt, dass die Staatsanwaltschaft nun sämtliche Anklagepunkte gegen ihn künstlich ausschmückt und dramatisiert. «Aus dem Biss in die Hand eines Richters wurde eine Anklage wegen schwerer Körperverletzung, als wäre das lebensgefährlich gewesen», argumentiert er.

«Sie werfen mir vor, ich hätte den Vorsatz gehabt, den beiden Opfern absichtlich schweren Schaden zuzufügen. Dabei bin ich im Anzug mit Krawatte an die Gerichtsverhandlung gegangen und hatte wirklich nur im Sinn, einen Freund moralisch zu unterstützen. Alles ist im Affekt passiert, weil ich beim Versuch des Gerichtsschreibers, mir eine amtliche Urkunde zu übergeben, die Nerven verlor. Danach war es der Richter, der aus dem abgeschlossenen Bereich herausgekommen ist. Er ist auf mich losgegangen und wollte mich überwältigen. Erst da habe ich ihn gebissen. Nun wirft man mir vor, ich hätte vorsätzlich gehandelt.»