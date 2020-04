Regierungsrat entscheidet über die brennende Kita-Frage – finanziell gefordert sind auch die Gemeinden

Doch nun kommt Bewegung in die Sache. Wie Hänzi dieser Zeitung gegenüber bestätigt, wird der Regierungsrat an seiner heutigen Sitzung «eine Entscheidung fällen». Darüber, wie diese aussehen könnte, kann bloss spekuliert werden. Unter der Annahme, dass die Schulen den Fernunterricht nach den Frühlingsferien fortsetzen werden, muss sich der Kanton überlegen, ob er die Kita-Regelungen gleichwohl lockert oder nicht – und wie er den unter Druck stehenden Betrieben unter die Arme greift. Solches jedenfalls stellte Innendirektorin Susanne Schaffner vor einigen Tagen in Aussicht. Auch ihr ist klar, dass die Hilfe für die Kitas im Notbetrieb rasch kommen muss. Deshalb wartet der Kanton nun auch nicht auf allfällige Entscheide des Bundesrats.

Gleichzeitig wurden die Kindertagesstätten jedoch gebeten, für Erziehungsberechtigte, die in Gesundheitsberufen arbeiten oder zwingende Arbeitsverpflichtungen haben und nicht in der Lage sind, eine alternative Kinderbetreuung zu organisieren, ein Notangebot aufrechtzuerhalten.

Gemeinden spielen eine zentrale Rolle

Gefordert ist übrigens nicht nur der Kanton, der den Notbetrieb angeordnet hat. Die Gemeinden, welche die Kitas an vielen Orten via Subjekt- und Objektfinanzierung unterstützen, sind nach Aussage von Thomas Blum, Geschäftsführer des Verbands Solothurner Einwohnergemeinden, mit den Kindertagesstätten daran, die Situationen vor Ort zu überprüfen und dort, wo es möglich ist, Entlastungsmöglichkeiten zu bieten.

Zum Beispiel, wenn es um die Infrastrukturkosten geht. «Die Gemeinden sind daran, sich in diesem Bereich zu engagieren», betont Blum. Diese könnten sich denn auch am geplanten Unterstützungsprojekt des Kantons – in Ergänzung zu den bereits geleisteten Beiträgen wie Raummieten, Subventionierung von Betreuungsgutscheinen usw. – zusätzlich und freiwillig engagieren. Blum sagt: «Ziel ist, dass den Kitas ein Beitrag an das defizitäre Notangebot zugesprochen werden kann, damit die in den letzten Jahren aufgebauten Betreuungsstrukturen auch nach der Krise noch zur Verfügung stehen werden.»