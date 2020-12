Regierungsrätin Schaffner: «Wenn der Bundesrat nicht strenger wird, müssen wir weiter gehen»

Eigentlich hätte der Solothurner Kantonsrat an seiner Sitzung vom Dienstag fünf Traktanden zum Thema Corona diskutieren wollen. Behandelt wurden nur zwei. Einerseits beschloss der Kantonsrat einstimmig: Gastrobetriebe dürfen Provisorien - wie etwa beheizte Wartebereiche oder zusätzliche Essbereiche für Gäste, für die es im Restaurant keinen Platz gibt - errichten, ohne dass sie vorher eine Baubewilligung einholen müssem. So sollen Wirte schnell zu mehr Platz kommen - quasi als Ersatz für den Raum, der aufgrund von Schutzkonzepten derzeit nicht genutzt werden kann. Diese Ausnahmeregelung soll Totalausfälle und Konkurswellen in der Branche verhindern, so der Tenor. Es gab keine Gegenstimme und keine Enthaltungen; die Verordnung wurde einstimmig genehmigt.

Regelrechte Gräben taten sich in der anschliessenden Diskussion auf. Das Traktandum: Änderung der Verordnung über Massnahmen des Kantons Solothurn zur Bekämpfung der Covid-19-Epidemie (V Covid-19). Es ging also um die jüngsten Corona-Massnahmen, die die Regierung letzten Mittwoch beschlossen hat: Die Schliessung von Bars etwa, die Schliessung von Turnhallen und das Vebot von Veranstaltungen mit mehr als 15 Personen. Diese Massnahmen gelten bis Ende Januar - vorausgesetzt der Kantonsrat stimmt ihnen zu. Das tat er an der Sitzung vom Dienstag. Aber erst nach einer rund eineinhalbstündigen und sehr emotionalen Debatte.

Kritik am Kantönligeist

So war einerseits zu hören: «Spitäler, Spitex und Heime stossen bald, wenn dies denn nicht schon passiert ist, an ihre Grenzen» (Peter Hodel, FDP). Einen Kollaps des Gesundheitssystems gelte es zu verhindern - mit den vorgeschlagenen Massnahmen. Gleichzeitig wurde auch Kritik laut: «Neue Regelungen im 24-Stunden-Takt sind nicht zielführend.» (Barbara Wyss Flück, Grüne). Eine Anspielung auf weitere Massnahmen, die dann der Bundesrat am Freitag, also nur zwei Tage später als die Solothurner Regierung, verfügt hat.

Unverständnis wurde auch über die 15-Personen-Regel geäussert - und über die Massnahmen, die sich derzeit von Kanton zu Kanton unterscheiden: «Kaum einer kann verstehen, dass in eine Gondel in einem anderen Kanton mehr Personen dürfen als in eine Kirche im Kanton Solothurn» (André Wyss, EVP). Und dann gab es noch ganz grundsätzliche Kritik an der Regierung: «Die aktuelle Situation hat nicht mehr viel mit Demokratie zu tun, wöchentlich werden Grundrechte der Schweizer Bevölkerung eingeschränkt» (Kevin Kunz, SVP).

Auf die Voten folgten Stellungnahmen, die die vorangehenden Voten verurteilten - daraufhin meldeten sich weitere Sprecher, um sich wiedxer von eben diesen Voten zu distanzieren.

Kanton prüft nächste Stufe in Spitälern

Am Schluss sprach Regierungsrätin Susanne Schaffner vor den anwesenden Kantonsrätinnen und Kantonsräten. «Wir alle sehnen uns nach Normalität», so die SP-Regierungsrätin. «Aber diese ist im Moment weit weg.» Die Lage sei ernst, das Personal der Gesundheitsinstitutionen im Kanton sei extremer Belastung ausgesetzt. «Entlastung gibt es nur, wenn die Fallzahlen sinken.» Deshalb stellte sich Schaffner nicht nur hinter die Massnahmen, die die Regierung vergangene Woche beschlossen hat.

Schaffner erklärte auch: Momentan werde geprüft, ob in Spitälern auf elektive Behandlungen - also nicht zwingend notwendige Behandlungen - gänzlich verzichtet werden soll. Weiter werde geprüft, ob auch Privatspitäler ihren Betrieb herunterfahren und ihre Ressourcen dem öffentlichen Spital zur Verfügung stellen sollen.

«Die Stufe rot ist schon längst erreicht», so Schaffner. «Die Regierung ist sehr besorgt über die Entwicklung in den Spitälern und die steigenden Todesfallzahlen - wir setzen die Massnahmen um, die nötig sind und hätten gerne auch noch mehr beschlossen.» Zudem: «Sollte der Bundesrat diese Woche nicht strenger werden, werden wir gezwungen sein, noch weiter zu gehen.» Zur Erinnerung: Der Bundesrat will am Freitag neue Massnahmen erlassen, wenn er es denn für nötig hält.

Die Massnahmen des Kantons bleiben für's erste so bestehen - der Kantonsrat nahm die Covid-Verordnung mit deutlicher Mehrheit an.