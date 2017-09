Es ist schweizweit einmalig: Nur im Kanton Solothurn können die Parlamentarier eine geplante Verordnung per Veto kassieren und damit in den Aufgabenbereich der Regierung eingreifen. Überall sonst ist die Ausgestaltung von Verordnungen alleinige Sache der Regierung. Das sorgt immer wieder für Diskussionen. Aus Sicht der Regierung ist das Veto, das 17 Parlamentarier mit ihrer Unterschrift ergreifen können, nur eine Notbremse: Der Kantonsrat soll lediglich prüfen können, ob sich die Regierung beim Ausgestalten der Verordnung an den vom Kantonsrat mit dem Gesetz vorgegebenen Rahmen hält.

Das sieht aber ein Teil des Kantonsrates ganz anders. Er greift regelmässig auch ein, wenn ihm inhaltlich etwas nicht passt. Schliesslich habe der Kantonsrat mit diesem Instrument gerechnet, als er mit Einführung der wirkungsorientierten Verwaltung zahlreiche Kompetenzen an Regierung und Verwaltung abgegeben habe, argumentiert FDP-Kantonsrat Kuno Tschumi. Ähnlich sieht es FDP-Fraktionschef Peter Hodel. «Das Veto führt jedes mal zu einer Grundsatzdebatte», sagt er. «Das ist überflüssig.» Denn für Hodel ist klar, dass das Parlament eingreifen dürfe. Anders sehen das etwa die Grünen. Die Partei hatte das Veto gegen die Jagdverordnung im Kantonsrat nicht unterstützt; und zwar nicht nur aus inhaltlichen Gründen: «Wir fanden, dass es in der Kompetenz der Regierung liegt, die Verordnung auszugestalten», sagt Fraktionschefin Barbara Wyss Flück. Der Kantonsrat habe in ein Aufgabengebiet eingegriffen, das nicht seines sei. «Deshalb leuchtet es mir ein, was die Regierung jetzt tut», sagt Wyss Flück zum Vorgehen der Regierung in Sachen Jagdverordnung (siehe Text links).

Dass das Verordnungsveto nicht eindeutig geregelt ist, hat sich auch kürzlich gezeigt: Drei Vetos gingen gegen das Jagdgesetz ein. Zwei wurden zurückgezogen und im Kantonsrat gar nicht behandelt. Doch eigentlich sind Rückzüge von Vetos gar nicht möglich; ein Fakt, den man im Rat stillschweigend übergangen hat. «Theoretisch kann man es nicht zurückziehen. In der Praxis wurde dies schon anders gehandhabt», sagt Staatsschreiber Andreas Eng. «Es ist eine ungelöste Frage.» (lfh)