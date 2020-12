Privatkliniken unterstützen öffentliche Solothurner Spitäler weiter

Der Kanton hatte am 17. Dezember 2020 entschieden, dass die Unterstützung der öffentlichen Spitäler durch das Personal der Privatkliniken ab dem 21. Dezember 2020 bis am 17. Januar 2021 geleistet wird, wie die Solothurner Staatskanzlei am Dienstag mitteilte. Wie mit den Spitalverantwortlichen vereinbart, wird die Notwendigkeit dieser Massnahme regelmässig überprüft.