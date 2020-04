Polizeiarbeit in Zeiten von Corona: Unterwegs mit der Kapo Solothurn

Als es draussen kalt und windig war, da waren die vom Bund verordneten Sicherheitsmassnahmen noch leichter einzuhalten. Spätestens das sonnige Wetter in 2den letzten Tagen macht aber Lust darauf, die Zeit im Freien zu verbringen. Doch trotz Sonnenschein und warmen Temperaturen: Die Coronakrise ist noch nicht ausgestanden. Und entsprechen sollte sich die Bevölkerung auch verhalten, das predigen der Bund und die Kantonsregierungen seit Tagen schon.

Auch die Kantonspolizei Solothurn will in den nächsten Tagen vermehrt darauf achten, dass die Massnahmen des Bundes weiter eingehalten werden. Gemeinsames sitzen in der Sonne ist nur mit einem Sicherheitsabstand von zwei Metern erlaubt, und grössere Gruppen als fünf Personen dürfen nicht zusammen unterwegs sein. Im Kanton sind deshalb in den kommenden Tagen zusätzliche Patrouillen unterwegs, das gab die Kantonspolizei Solothurn bekannt.

«Wenn die Bürgerinnen und Bürger weiterhin gewillt sind, vorübergehend auf gewisse Freiheiten zu verzichten, so erhalten sie diese Freiheiten umso eher wieder zurück», schreibt der Mediensprecher der Kantonspolizei, Bruno Gribi. «Von der Bevölkerung ist demzufolge weiterhin Durchhaltewille, Solidarität und Verantwortungsbewusstsein gefragt. Das gemeinsame Ziel muss sein, dass wir möglichst alle gesund bleiben und möglichst bald zur Normalität zurückkehren können».