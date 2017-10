Im zweiten experimentellen Teil wird sich zeigen, dass Blas- und Rockmusik durchaus zusammenpassen. Die Stückwahl zusammen mit «Irrwisch» wird nach Ansage durchgeführt und sicher ein unvergesslicher Abend für das Publikum.

Das Jahreskonzert findet am Samstag, 4. November 2017 um 20.00 Uhr im Bienkensaal in Oensingen statt. Tickets im Vorverkauf können im Internet: www.ticketfrog.ch bestellt werden. Die Abendkasse ist ab 19.00 Uhr geöffnet. Anschliessend an das Konzert: Barbetrieb bis 2.00 Uhr. (kps)