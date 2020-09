Polizei stellt 65 Fahrzeuge sicher und zeigt 165 «Auto-Poser» an – am häufigsten gabs eine Busse

Die Kantonspolizei Solothurn ist in diesem Jahr vermehrt gegen sogenannte «Auto-Poser» vorgegangen. Autofans also, die mit ihren Fahrzeugen viel Lärm machen, um Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Und damit gleichzeitig gegen das Gesetz verstossen. 165 Strafanzeigen hat die Kantonspolizei bislang eingereicht, wie sie in einer Medienmitteilung schreibt. 65 Fahrzeuge wurden eingezogen.

«In 90 Fällen haben die Beschuldigten mit ihren Fahrzeugen unnötigen Lärm verursacht, etwa durch das Hochdrehen des Motors oder mit hochtourigem Fahren in niedrigen Gängen», heisst es in der Mitteilung.

75 der 165 Strafanzeigen sind wegen Führens nicht vorschriftsmässiger Fahrzeuge ausgestellt worden, so die Kapo weiter. Meistens sei die Auspuffanlage oder die Motorsteuerung abgeändert worden. Bei der Kantonspolizei Solothurn gingen in den letzten Jahren immer mehr Klagen über vorsätzlich verursachten Autolärm ein. Um gegen das Phänomen besser vorgehen zu können, hat die Polizei 2019 Mitarbeitende in allen Regionen gezielt ausgebildet und Anfang 2020 spezielle Messgeräte beschafft, um den Schallpegel festzustellen.