Physische Beurkundung wegen Corona unmöglich: FDP-Kantonsrat Winkler vor verschlossenen Türen

Die Geschichte liest sich in der Kurzfassung so: Am 6. April wollte FDP-Kantonsrat Mark Winkler einen privaten Notariatstermin auf dem Grundbuchamt Dorneck-Thierstein in Dornach vereinbaren. Dabei ging es um eine Verurkundung, konkret um die Eintragung von Stockwerkeigentum. Beteiligt neben Winkler ein Architekt und der Amtsnotar.

So weit, so klar. Doch erstens kommt es anders, und zweitens, als man denkt. Winkler, Präsident des Hauseigentümerverbands Kanton Solothurn und Verwaltungsratspräsident der Media Touristik AG, wurde kurz zuvor beschieden, dass diese Beurkundung im Moment physisch, das heisst von Angesicht zu Angesicht, nicht stattfinden könne. Begründung: Er, Winkler, sei über 65 Jahre alt und gehöre demnach in der aktuellen Coronakrise einer Risikogruppe an.

Nun, Winkler, wohnhaft in Witterswil, ist in der Tat 65 und ein halbes Jahr alt. Aber er ist gesund, geht seinen Geschäften nach und ist angewiesen darauf, dass öffentliche Dienstleistungen wie zum Beispiel jene von Grundbuchämtern, die nicht ohne weiteres elektronisch oder postalisch abgewickelt werden können, erbracht werden. Umso grösser war sein Erstaunen, dass die Beurkundung nicht stattfinden konnte.

Nichts Aussergewöhnliches, findet dagegen Jürg Studer, Sekretär des für die Grundbuchämter zuständigen Finanzdepartements. «Die Verantwortlichen der Grundbuchämter sind aufgefordert, die Hygiene-Vorschriften des Bundes einzuhalten und sowohl die Mitarbeitenden als auch die Kunden vor einer Infektion zu schützen», sagt er auf Anfrage. Gerade bei den öffentlichen Beurkundungen sei es «oft schwierig, die Abstandsregeln einzuhalten, da jeweils mehrere Personen daran teilnehmen». Deshalb würden die Kunden gebeten, Vollmachten auszustellen und sich für die Unterzeichnung der Urkunden vertreten zu lassen.