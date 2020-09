Pflegende müssen sich Fragen über ihre Abrechnungen stellen lassen

Die Auseinandersetzung um die nicht gedeckten Restkosten der ambulant Pflegenden im Kanton zieht weitere Kreise. Nach heutigem Stand der Dinge wird sich auch der Kantonsrat mit der Sache zu befassen haben. Jedenfalls ist nach Informationen dieser Zeitung damit zu rechnen, dass in der Novembersession Vorstösse in der Sache eingereicht werden. Im Zentrum steht die Frage, wie die Pflegenden, bei denen die Beiträge der Krankenversicherung und der Patienten die Kosten nicht decken, zu ihrem Geld kommen. Und zwar für den Zeitraum von 2011 bis 2018, da im Sozialgesetz davon ausgegangen wurde, es fielen keine ungedeckten Kosten an. Beziehungsweise: Das Gegenteil müsse erst belegt werden.

Für den Kanton ist klar: Es gibt keinen gesetzlichen Regelungsbedarf. Die Forderungen seien bei den Gemeinden geltend zu machen, welche die Restkosten zu übernehmen hätten. Die gleichen Gemeinden entschieden auch, wie sie auf entsprechende Forderungsbegehren reagierten, heisst es beim Departement des Innern. Für die Gemeinden ihrerseits steht fest: Die entstandenen Restkosten sind durch die betroffenen Pflegefachleute mittels Belege nachzuweisen. Solange keine nachweisbaren Unterlagen zur Prüfung eingereicht würden, könnten auch keine Restkosten ausbezahlt werden, hält der Einwohnergemeindeverband seinerseits fest. Schliesslich gehe es um Kosten, die mit Steuergeldern zu begleichen seien.