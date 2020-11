Nur zwei Stimmen machen den Unterschied: Die CVP nominiert Müller und Kolly für die Regierungsratswahlen

Es ist die Zeit der knappen Wahlresultate. Nicht nur in den USA, sondern auch bei der CVP des Kantons Solothurn: Zwei Stimmen mehr entschieden darüber, mit wem – neben Parteipräsidentin Sandra Kolly (Neuendorf) – die Partei nächsten März in die Regierungsratswahlen ziehen wird. Zwei Delegiertenstimmen mehr (129) gingen nämlich in der coronabedingt schriftlich durchgeführten Wahl für Thomas A. Müller, den Gemeindepräsidenten von Lostorf, ein.

«Hinter die beiden Kandidaturen geschart»

Von den 348 Delegierten nahmen 244 an der Ausmarchung teil – also gut 70 Prozent. Partei-Vizepräsident und Nationalrat Stefan Müller-Altermatt sah darin am Freitag bei der Resultatpräsentation denn auch eine «hohe Legitimation» des Verfahrens. Der Wahlkampf wird erst recht für die CVP zur Herausforderung.

Sie steht vor der Herkulesaufgabe, die Sitze ihrer beiden amtsmüden Regierungsräte Roland Heim und Roland Fürst zu verteidigen. Stefan Müller-Altermatt spricht deshalb von einer «echten Herausforderung». Absehbar sei, dass sich der Wahlkampf in Zeiten von Corona deutlich in den virtuellen Bereich verlagern werde: «Wir sind eifrig daran, Konzepte und Strategien zu entwickeln.»

Weil im nächsten März die FDP mit Kantonsrat Peter Hodel (Schönenwerd) einen zweiten Regierungssitz anstrebt und die SVP mit Kantonsrat Richard Aschberger (Grenchen) erstmals in die Exekutive einziehen will, kann eine bürgerliche Allianz kein Thema sein. Dass beide CVP-Kandidaturen aus dem unteren Kantonsteil kommen, mag Müller-Altermatt nicht als Handicap ansehen: «Die FDP hat ja die gleiche Ausgangslage.»

An der Parteibasis wisse man genau, worum es bei den Regierungsratswahlen für die CVP gehen wird. Das Resultat der Nominationsabstimmung zeige, dass «unsere Leute bereits munitioniert sind und sich hinter die Kandidierenden geschart haben», so der Vizepräsident. Mit den beiden nun Nominierten biete jedenfalls die CVP «Stimmengewalt und Kompetenz» auf einem Wahlzettel an.

Mit «Stimmengewalt und Kompetenz»

Für «Stimmengewalt» soll primär Sandra Kolly sorgen, die bei Nationalratswahlen bereits zweimal auf dem ersten Ersatzplatz gelandet ist. Die Kauffrau ist kaufmännische Leiterin und Mitglied der Geschäftsleitung der Emmenegger Fides Treuhandunternehmung in Olten. Sie ist seit 2009 Kantonsrätin, seit 2013 Kantonalpräsidentin.

Sie selbst zeigte sich «froh und dankbar» über die Nomination. «Politik ist meine grosse Leidenschaft», unterstrich die 50-Jährige. Sie wolle in der Regierung mithelfen, «die Stärken des Kantons zu stärken und Schwächen auszumerzen». Auch in Zeiten von Corona eine verantwortungsvolle Finanzpolitik – «damit wir nicht in die Schuldenfalle geraten» –, eine nachhaltige Energiepolitik und gute Rahmenbedingungen für Familien und Mittelstand nennt sie als erstrangige Anliegen.

Kolly dürfte als «Vertreterin der Mitte der Mitte» charakterisiert werden. Sie bezeichnet sich als über Parteigrenzen hinaus gut vernetzt, will in der Regierung regieren und nicht verwalten, sagt aber, dass «Kompromiss» für sie «kein Unwort, sondern auch Notwendigkeit» sei. Ihr – je nach Standpunkt – grösster «Makel» oder Vorteil: Sie ist eine Frau. In der Regierung sitzen bereits deren zwei, die wiedergewählt werden dürften. Und mit Kolly gäbe es eine Frauenmehrheit im Fünfergremium.