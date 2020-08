Nun doch: Kanton Solothurn will Masken an Berufsschulen «punktuell einsetzen»

Der Kanton Aargau gab seine Entscheidung am Mittwoch bekannt: An den Aargauer Schulen gilt ab dem neuen Schuljahr eine Maskenpflicht, aber nicht überall und nicht jederzeit. Das Maskentragen ist an Gymnasien und an den Berufsschulen dann obligatorisch, wenn sich zu viele Personen in einem Zimmer aufhalten. Sobald ein Mindestabstand zwischen den Schülern im Klassenzimmer nicht mehr eingehalten werden kann, muss eine Maske getragen werden. Das gab das Departement für Bildung, Kultur und Sport bekannt.