Noch nie so viele neue Corona-Fälle: Der Trend geht auch im Kanton Solothurn nach oben

36 positiv getestete Erkrankungsfälle verzeichnete der Kanton Solothurn am Mittwoch. So viele waren es, passend zu der nationalen Entwicklung, noch nie an einem Tag. Die Zahl der positiv getesteten Erkrankungsfälle an einem einzelnen Tag ist aber nicht geeignet, um die epidemiologische Lage zu beurteilen. Das wiederholen Expertinnen und Experten auf dem Gebiet regelmässig.

Aufschlussreicher seien die langfristigen Entwicklungen, etwa die durchschnittliche Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen. Überblick über diese und weitere Entwicklungen bietet der wöchentliche Situationsbericht zur epidemiologischen Lage im Kanton Solothurn, den das Gesundheitsamt seit der vergangenen Woche jeweils am Mittwoch veröffentlicht. Der am Mittwoch veröffentlichte Bericht beruht auf Zahlen, die dem Kanton bis zum 12. Oktober gemeldet worden waren.

Zahl der Hospitalisationen bleibt stabil

Der aktuelle Situationsbericht zeigt, dass die Zahl der positiv auf Covid-19 getesteten Personen im Kanton nicht nur an einzelnen Tagen, sondern in den vergangenen Wochen auch im Durchschnitt angestiegen ist. So lag der Inzidenz pro 100'000 Einwohner - also die Anzahl der neu aufgetretenen Erkrankungsfälle innerhalb von sieben Tagen - in der vergangenen Woche bei 41.2. In der Woche davor lag der Inzidenz im Kanton noch bei 19.9.

Gestiegen ist im Kanton auch die Reproduktionszahl. Diese gibt an, wie viele Personen von einer infektiösen Person durchschnittlich angesteckt werden. Für die vergangene Woche hat das Gesundheitsamt einen Reproduktionswert von 1.46 errechnet, in der Woche davor lag der Wert noch bei 1.1. Für die Berechnung des Reproduktionswert wurden die Ansteckungszahlen bis am 30. September berücksichtigt, weil Personen, die sich mit Covid-19 infiziert haben, erst nach rund 10 Tagen Symptome entwickeln. Im Gegensatz dazu ist die Zahl der Hospitalisationen in den letzten Tagen nicht angestiegen. Stand Mittwoch befanden sich sechs Personen im Spital.

Todesfälle verzeichnete der Kanton in den vergangenen Wochen keine mehr. Dies könnte unter anderem damit zusammenhängen, dass laut dem Bericht des Kantons nur ein kleiner Teil der positiv getesteten Personen zu der Risikogruppe der über 64-Jährigen gehört. Aber auch in dieser Altersklasse ist die Zahl der Neuinfektionen in der vergangenen Woche gestiegen. In allen übrigen Altersklassen haben sich ebenfalls mehr Menschen angesteckt. Am meisten Neuansteckungen verzeichnete die Gruppe der 40 bis 64-Jährigen, gefolgt von den 20 bis 39-Jährigen und den Kindern und Jugendlichen bis 19.