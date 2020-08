Nicht nur Bezirk: Coronazahlen sollen künftig auf Gemeindeebene publiziert werden

Der Grenchner Sonderstab Corona hat am Mittwoch bekannt gegeben, dass bisher 35 Einwohner an Covid-19 erkrankt sind. Die Daten wurden vom Kanton zur Verfügung gestellt. Stadtpräsident François Scheidegger äusserte den Wunsch, dass künftig Zahlen auf Gemeindeebene analog wie im Kanton Bern publiziert würden. «Das würde helfen, Pandemieherde zu identifizieren und entsprechende Massnahmen zu ergreifen», sagte er an der Medienkonferenz.

Sein Wunsch soll bald erfüllt werden, wie auf Anfrage beim Kanton zu erfahren ist. «Wir sind daran, die Zahlen so aufzubereiten, dass wir sie in Zukunft aufgeschlüsselt auf Gemeinden auf unserer Webseite publizieren können», sagt Kantonsarzt Lukas Fenner. Er betont aber, dass der Wohnort der positiv getesteten Personen wenig relevant sei für die betroffene Wohnbevölkerung. «Entscheidend ist nicht der Wohnort, sondern die Bewegungs- und Verhaltensmuster der Personen in Bezug auf mögliche Ansteckungen.»

Ein Nachbar sei nicht zwingend eine Kontaktperson, falls nie enger Kontakt bestand. «Auf der anderen Seite können Übertragungen auf dem Arbeitsweg der positiv getesteten Person, an der Schule, in der Freizeit oder in einem Club passieren.» Oder eine erkrankte Person, die ausserhalb des Kantons wohnt, aber hier arbeitet, steckt jemanden an.

Wo es bisher am meisten Corona-Fälle gab und ob irgendwelche Herde festgestellt werden konnten, wird nicht angegeben. Auch wenn in einer Gemeinde gehäuft Meldungen vorkommen, bedeutet dies laut Lukas Fenner nicht zwingend, dass dies lokale Übertragungs-Cluster sind. «Der kantonsärztliche Dienst klärt dies im Rahmen des Contact Tracing stets ab», sagt der Kantonsarzt.

Am meisten Fälle im Bezirk Gösgen

In Grenchen sind es bisher 35 Fälle, was 0.2 Prozent der Bevölkerung entspricht. In Solothurn wurden 18 Corona-Erkrankte (0.1%) registriert. Die Zahl aus der Ambassadorenstadt ist aus der bestehenden Tabelle, die vom Kanton jeden Tag aktualisiert wird und nach Bezirken geordnet ist, herauszulesen. Die Zahlen zur Stadt Olten sind auf Anfrage nicht zu erfahren. Im ganzen Bezirk gab es bisher 141 Fälle. Total sind es Stand 20.August 2020 640.