Neues Gutachten: Kommt «Richterbeisser» Kuno W. mit enger Begleitung statt Gefängnis davon?

Jahrelang stand er auf Kriegsfuss mit den Solothurner Behörden, auf dem Höhepunkt des Streits schlug er einem Gerichtsschreiber ins Gesicht und Biss einen Richter in die Hand. Diesen Montag stand Kuno W. erneut vor dem Solothurner Obergericht. In einem Berufungsprozess wehrt er sich gegen ein Urteil des Amtsgerichts Solothurn-Lebern, das ihn im Jahr 2018 zu einer Freiheitsstrafe von 34 Monaten, einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen à 30 Franken und einer Busse in der Höhe von 2000 Franken verurteilt hatte.

Er wurde unter anderem wegen Drohung, einfacher Körperverletzung und sexueller Belästigung verurteilt. Bereits vor einem Jahr hätte das Obergericht seinen Fall neu beurteilen sollen. Die Verhandlung wurde im letzten Jahr unterbrochen, weil Kuno W. ein neues Gutachten beantragt hatte. Das Gutachten sollte gestützt auf persönliche Gespräche verfasst werden, und nicht gestützt auf das Studium der Akten.

Neues Gutachten zeigt neue Lösungsansätze

Kuno W. sei sehr kooperativ und offen gewesen, so die Gutachterin. «Es gab wenige Themen, zu denen er nichts sagen wollte», erinnert sie sich. Die vorher erstellten Gutachten beurteilte sie in einigen Punkten kritisch: «Es wurden keine Personen befragt, die Kuno W. in seiner Kindheit und Jugend kannten», so die Gutachterin.

In früheren Gutachten war Kuno W. eine paranoide Persönlichkeitsstörung attestiert worden. Diese Ansicht teilt das neue Gutachten nicht. «Möglich ist eine kombinierte Persönlichkeitsstörung», führte die Gutachterin aus. «Ich diagnostiziere zwar ungern, weil es keine klare Diagnose ist». So seien bei ihm Tendenzen für eine narzisstische sowie eine paranoide Persönlichkeitsstörung vorhanden. Für beide sei er aber nicht der Prototyp. «Am ehesten lassen sich seine Wesenszüge mit dem Begriff der Querulanz erklären».