Neu funktioniert die Anmeldung zur Theorieprüfung online

Wer eine Theorieprüfung ablegen will, kann jetzt selber online einen Prüfungstermin buchen. Nach der Anmeldung für den Lernfahrausweis wird die Zulassungsbewilligung per Post zugestellt. Mit den darin enthaltenen Registrierungsdaten können Wunschtermin und Prüfungsort selber gewählt werden.

Bisher wurden Theorieprüfungen ohne vorgängige Anmeldung durchgeführt. «Dieses System hatte teilweise lange Wartezeiten vor Ort zur Folge», schreibt die Staatskanzlei in einer Mitteilung. «Mit dem neuen Online-Buchungssystem entfällt die Wartezeit, und die Anmeldung zur Prüfung ist mit Smartphones, Tablets oder am Computer möglich.» Die Buchung könne jederzeit vorgenommen werden. Freie Prüfungstermine seien sofort ersichtlich und könnten mit wenigen Klicks gebucht werden.

Theorieprüfungen können nach entsprechender Buchung in Bellach und Olten von Dienstag bis Freitag um 12.45 Uhr, 13.45 Uhr und 15.00 Uhr abgelegt werden. In Laufen sind Prüfungstermine am Dienstag und Donnerstag zu denselben Zeiten reservierbar.

Theorieprüfungen können frühestens einen Monat vor Erreichen des Mindestalters abgelegt werden. Die Zulassungsbewilligung wird nach Einreichen des Gesuchs für den Lernfahrausweis zugeschickt. Dem Gesuch muss eine Bestätigung über den absolvierten Nothelferkurs beigelegt werden. Die Prüfungsgebühren betragen unverändert 30 Franken für Basis- und Zusatztheorie. Theorieprüfungen für LKW kosten 50 Franken, die CVZ-Zusatztheorie kostet 90 Franken

Die MFK erweitert die digitalen Dienstleistungen ständig. Bisher konnten schon Termine für die Fahrzeugprüfung online reserviert oder verschoben werden. Für die Zukunft ist geplant, auch die Termine für die praktischen Führerprüfungen online anzubieten. (sks)