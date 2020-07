Nach Bedrohung der Ehefrau mit Waffe: Anklage wegen Gefährdung des Lebens und Körperverletzung

In der Nacht vom 2. Februar 2019 kam es in Dulliken in einer Wohnung zu einem Streit zwischen einem Mann und seiner Ehefrau. Die Polizei rückte aus und konnte die aus der Wohnung fliehende Frau in Empfang nehmen. Diese gab an, vorgängig von Ihrem Partner in der Wohnung mit einer Waffe bedroht worden zu sein. Erst nach zwölf Stunden konnte der Mann dazu bewogen werden, die Wohnung zu verlassen. Fast 40 Personen waren an dem Einsatz beteiligt gewesen. Das Gebiet war grossräumig abgesperrt und mehrere Bewohner der Liegenschaft evakuiert worden.