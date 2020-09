Nach 10 Jahren Bauzeit: Hochwasserschutz und Renaturierung der Aare sind fertig umgesetzt

«Mehr Sicherheit, mehr Natur, mehr Erholung.» Mit diesen Begriffen fasst der Kanton das Grossprojekt am Flussverlauf der Aare zwischen Olten und Aarau zusammen. Er erklärt die lange Bauphase von mehr als zehn Jahren für beendet. Am Freitag informierte das Amt für Umwelt in Obergösgen, auf einem den erschaffenen Seitenarmen des Flusses, die Medien.

Der Chef vom Amt für Umwelt, Gabriel Zenklusen sowie Co-Projektleiter Christoph Dietschi, fassten vor Ort die wichtigsten Errungenschaften zusammen und zeigten auf, wie in fünf Etappen die gesetzten Ziele erreicht werden konnten. Anschliessend bedankte sich Roland Fürst, Regierungsrat und Vorsteher des Bau- und Justizdepartements, bei allen Beteiligten des Projekts.

Schutz der Siedlungsgebiete

Hauptziel des Projekts war der Schutz der Siedlungsgebiete im Niederamt vor Hochwasser. Bereits vor den Überschwemmungen in den Jahren 2005 und 2007 habe man den Handlungsbedarf erkannt und auf Gefahrenkarten richtig eingeschätzt. Denn die darauffolgenden zwei Hochwasser hätten die erwarteten Gefahren bestätigt. Dietschi sagte: «Damals wurde klar, dass das System trotz Juragewässerkorrektion Grenzen hat.» Jetzt habe man neue Strukturen geschaffen, dem Fluss und der Natur mehr Raum gegeben und gleichzeitig Verbesserungen in ökologischer Hinsicht erreicht. Als drittes Ziel sei das Aareufer als Naherholungsgebiet gestaltet und der Bevölkerung zugänglich gemacht worden.