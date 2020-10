Mitarbeitende auf Abruf sollen Entschädigung für Kurzarbeit erhalten — Regierungsrat unterstützt Vorhaben

In gewöhnlichen Zeiten haben Mitarbeitende auf Abruf keinen Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung. Mit einer Änderung der Covid-19-Verordnung Arbeitslosenversicherung will der Bundesrat die Möglichkeit schaffen, auch an diese Personengruppe unter bestimmten Voraussetzungen, z. B. unbefristetes Arbeitsverhältnis, Kurzarbeitsentschädigung zu entrichten, wie die Staatskanzlei Solothurn mitteilt.

Dadurch soll vermieden werden, dass die betroffenen Personen arbeitslos werden oder gar in die Sozialhilfe abrutschen. Der Regierungsrat des Kantons Solothurn unterstützt die Anpassung der entsprechenden Verordnung vollumfänglich. (sks)