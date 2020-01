Mit diesen Angeboten will man Findelkinder retten – und Frauen in Not schützen

Fast täglich kommt Christine Kaufmann auf ihrem Arbeitsweg am Babyfenster beim Kantonsspital Olten vorbei. Oft fragt sie sich: «Wie würde ich reagieren, wenn ich eine Frau sehen würde, die ihr Kind ins Fenster legt?» Im Babyfenster können Mütter ihr Neugeborenes in die Obhut des Spitals übergeben, wenn sie sich selbst nicht darum kümmern können. Kaufmann ist die leitende Hebamme am Kantonsspital Olten. Einerseits würde sie die Entscheidung der Mutter respektieren wollen: Dass Mütter in Not anonym bleiben können, ist ein Markenzeichen des Babyfensters. Die Frau bestimmt, ob sie ihr Kind hineinlegt und ob sie jemanden darüber informiert. Gleichzeitig würde Kaufmann – aus medizinischer Sicht – auf die Mutter zugehen wollen, fragen, ob sie eine Untersuchung oder Unterstützung wünscht. Aber ansprechen geht nicht. Die Mutter muss anonym bleiben, ihren Entscheid durchziehen können – ohne hinterfragt zu werden. Dafür ist das Angebot Babyfenster da. Auch wenn das heisst, dass niemand weiss, unter welchen Umständen eine Frau gebärt – und wie es ihr danach geht. «Das geht oft vergessen. Viele denken einfach: ‹Das ist eine schlechte Mutter, die ihr Kind abgibt›», sagt Kaufmann. Sie aber denke oft daran, wie es der Frau wohl gehe und ob sich jemand um sie kümmere. Vier Babys wurden abgegeben – und sogleich versorgt 2013 wurde das Babyfenster in Olten eingeführt. Es wurde auf Gesuch der «Schweizerischen Hilfe für Mutter und Kind» (SHMK) hin errichtet, welche schweizweit acht Babyfenster betreibt. Das Fenster in Olten liegt in der Nähe des Bahnhofs; die Stadt zudem an zwei Hauptverkehrsachsen.

Hinter dem Fenster befindet sich ein kleines Bettchen, in welches das Baby gelegt wird. Zudem findet die Mutter einen Brief vor, der ihr etwa erklärt, dass sie sich mit der Handlung nicht strafbar macht, dass sie noch ein Jahr Zeit hat, sollte sie das Kind zurückwollen – danach wird es zur Adoption freigegeben. Im Brief finden sich auch Kontakte für psychische oder finanzielle Hilfe sowie Medikamente zum Abstillen. Was die Mutter zum Schritt bewogen hat, wie und wo sie geboren hat, wie ihr gesundheitlicher Zustand ist – und wohin sie als Nächstes geht, weiss vorerst niemand. «Frauen, die sich dazu entschliessen, sind in grosser Not, haben kein stabiles Umfeld; sei dies aus psychischen, physischen, kulturellen oder finanziellen Gründen», sagt Kaufmann. Im Nachhinein aber melden sich laut Statistik von SHMK doch rund 50 Prozent der Mütter von selbst, um sich nach dem Kind zu erkundigen und ihm auch die Identität der leiblichen Eltern bekanntzugeben.

Keine ausgesetzten Kleinkinder seit 1998 In Därstetten wurde Anfang Januar ein neugeborenes Mädchen ausgesetzt. Der Fall schlug hohe Wellen. Im Kanton Solothurn sind in den letzten Jahren keine Fälle bekannt, bei denen «Neugeborene oder Kleinkinder vorsätzlich ausgesetzt wurden», so Kantonspolizei-Mediensprecher Andreas Mock. Laut der Website «babyfenster.ch» geschah dies zum letzten Mall 1998. Auf einem Parkplatz in Olten fand eine Frau ein Baby in einem Plastiksack und brachte es ins Spital. Das Mädchen überlebte. 2011 wurde ein totes Neugeborenes in Bellach aufgefunden. Das tote Kind stammte aus dem Kanton Bern, wurde an der Emme geboren und in den Kanton geschwemmt. Zusammen mit einer Ladung Schwemmholz landete der Leichnam in Bellach auf der Kompostieranlage, wo er gefunden worden ist. In der Schweiz gibt es acht Babyfenster. Das Angebot «vertrauliche Geburt» kennen 18 Spitäler in 18 Kantonen, hat kürzlich eine Umfrage von sexuelle Gesundheit Schweiz ergeben.